Chega de remendos! O Brasil precisa passar por grandes mudanças e o maior desafio é exatamente encontrar uma forma de reduzir essa excruciante carga tributária, equilibrando gastos e arrecadação. A grande pergunta é: os pífios “cortes” já anunciados sairão do papel? Ou, mais uma vez, os brasileiros serão os fiadores do deficit provocado pela incompetência? Haja!
Ester Figueiredo
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Chega de remendos! O Brasil precisa passar por grandes mudanças e o maior desafio é exatamente encontrar uma forma de reduzir essa excruciante carga tributária, equilibrando gastos e arrecadação. A grande pergunta é: os pífios “cortes” já anunciados sairão do papel? Ou, mais uma vez, os brasileiros serão os fiadores do deficit provocado pela incompetência? Haja!
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