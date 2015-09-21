A famosa prática do ‘‘QI’’ (Quem Indicou) continua a todo vapor em local que se tornou abrigo para os desalojados do poder anterior. A batalha, agora, é fazer acomodação de ex-dirigente de órgão. Para isso, dizem, alguém terá que “ir para a forca”, e o cadafalso já estaria sendo preparado. Vêm por aí “cenas dos próximos capítulos”. A conferir.
Ester Figueiredo
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A famosa prática do ‘‘QI’’ (Quem Indicou) continua a todo vapor em local que se tornou abrigo para os desalojados do poder anterior. A batalha, agora, é fazer acomodação de ex-dirigente de órgão. Para isso, dizem, alguém terá que “ir para a forca”, e o cadafalso já estaria sendo preparado. Vêm por aí “cenas dos próximos capítulos”. A conferir.
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