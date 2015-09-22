Dia desses, como dizem por aí, “o tempo fechou” lá pelas bandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Parlamentar falou “poucas e boas” para figurinha que “se acha”, ou melhor, “se tem certeza”, colocando regras aqui e acolá. Consta que, entre outras coisas, perguntou “quantos votos” ela tinha para querer bancar a “toda poderosa”. Afe!
Ester Figueiredo
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Dia desses, como dizem por aí, “o tempo fechou” lá pelas bandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Parlamentar falou “poucas e boas” para figurinha que “se acha”, ou melhor, “se tem certeza”, colocando regras aqui e acolá. Consta que, entre outras coisas, perguntou “quantos votos” ela tinha para querer bancar a “toda poderosa”. Afe!
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