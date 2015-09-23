Engana-se em gênero, número e grau quem pensa que os trabalhos da Operação Coffee Break estão em banho-maria. Experiente jurista tem dito, para quem quiser ouvir, que o impulso no caso será dado com os laudos da perícia feita nos celulares dos acusados. “E aí é que a porca vai torcer o rabo”, tem dito figurinha experiente que só. Resta esperar para ver.
Ester Figueiredo
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Engana-se em gênero, número e grau quem pensa que os trabalhos da Operação Coffee Break estão em banho-maria. Experiente jurista tem dito, para quem quiser ouvir, que o impulso no caso será dado com os laudos da perícia feita nos celulares dos acusados. “E aí é que a porca vai torcer o rabo”, tem dito figurinha experiente que só. Resta esperar para ver.
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