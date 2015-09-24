Como não está conseguindo apoio político, inclusive perdeu o pouco que tinha, agora que voltou, o prefeito da Capital teve que lançar mão de pessoal disponível para responder por secretarias. Politicamente, foi cortina de fumaça, enquanto tenta convencer lideranças dos partidos a ajudá-lo a “tocar o barco” nos próximos 15 meses. Isso, se liminar não for derrubada.
Ester Figueiredo
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Como não está conseguindo apoio político, inclusive perdeu o pouco que tinha, agora que voltou, o prefeito da Capital teve que lançar mão de pessoal disponível para responder por secretarias. Politicamente, foi cortina de fumaça, enquanto tenta convencer lideranças dos partidos a ajudá-lo a “tocar o barco” nos próximos 15 meses. Isso, se liminar não for derrubada.
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