Vereador que contou tudinho sobre esquema envolvendo empresários, políticos e secretários, para tomada de poder, está sendo olhado torto que só pelos colegas, que, aliás, negam tudo. A pergunta dos mais curiosos: se ele mentiu às autoridades, por que não entrar com pedido de quebra de decoro parlamentar contra o dito-cujo? Quem souber, responda!
Ester Figueiredo
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Vereador que contou tudinho sobre esquema envolvendo empresários, políticos e secretários, para tomada de poder, está sendo olhado torto que só pelos colegas, que, aliás, negam tudo. A pergunta dos mais curiosos: se ele mentiu às autoridades, por que não entrar com pedido de quebra de decoro parlamentar contra o dito-cujo? Quem souber, responda!
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