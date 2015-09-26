Os atos hostis que têm ocorrido contra integrantes da alta cúpula do governo federal começam a preocupar algumas figurinhas aqui de MS, conforme confidências de uns e outros. Acreditam que, se isso ocorre com o “alto poder”, imagine, então, com os “da planície”. Como bem disse Platão: “A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz”.
Ester Figueiredo
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Os atos hostis que têm ocorrido contra integrantes da alta cúpula do governo federal começam a preocupar algumas figurinhas aqui de MS, conforme confidências de uns e outros. Acreditam que, se isso ocorre com o “alto poder”, imagine, então, com os “da planície”. Como bem disse Platão: “A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz”.
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