As idas e vindas de prefeitos a Brasília, com direito à divulgação das suas assessorias, de que foram “tratar da liberação de recursos”, é, digamos, “conversa para boi dormir”. Com a crise econômica
no País e a União promovendo cortes nos projetos sociais, os ministérios estão devagar, quase parando. Isso, sem contar que vem aí a reforma ministerial da dona Dilma. Portanto...
Ester Figueiredo
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As idas e vindas de prefeitos a Brasília, com direito à divulgação das suas assessorias, de que foram “tratar da liberação de recursos”, é, digamos, “conversa para boi dormir”. Com a crise econômica
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