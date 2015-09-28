Nos meios políticos, comentários são de que, ultimamente, o tempo anda fechado que só, lá pelas bandas do Parque dos Poderes, com algumas trovoadas já registradas e com a possibilidade de tempestades. Dizem que o motivo é um só: ciumeira no primeiro escalão, que já teria resultado até em dedo no rosto e a frase: “Coloque-se no seu lugar!”.
Ah, o poder!
Ester Figueiredo
Felpuda
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Nos meios políticos, comentários são de que, ultimamente, o tempo anda fechado que só, lá pelas bandas do Parque dos Poderes, com algumas trovoadas já registradas e com a possibilidade de tempestades. Dizem que o motivo é um só: ciumeira no primeiro escalão, que já teria resultado até em dedo no rosto e a frase: “Coloque-se no seu lugar!”.
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