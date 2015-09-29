De nada adiantou o esperneio da bancada do PT, na tentativa de impedir a criação da CPI do Cimi, para apurar se esse conselho estaria financiando e incentivando as invasões indígenas às propriedades. Depois que foi divulgado que um dos parlamentares tem parente ligado à causa, o dito-cujo até mudou o discurso. Fala que é “uma ótima oportunidade” para esclarecer o papel da instituição acusada. Então, tá!
Ester Figueiredo
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De nada adiantou o esperneio da bancada do PT, na tentativa de impedir a criação da CPI do Cimi, para apurar se esse conselho estaria financiando e incentivando as invasões indígenas às propriedades. Depois que foi divulgado que um dos parlamentares tem parente ligado à causa, o dito-cujo até mudou o discurso. Fala que é “uma ótima oportunidade” para esclarecer o papel da instituição acusada. Então, tá!
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