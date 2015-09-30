“Rancoroso”, “vingativo” e “mudou, sim, para pior” são os comentários ouvidos sobre atitudes de figurinha, novamente em evidência. O mais preocupante é que tais comentários têm partido dos tidos e havidos como antigos companheiros. Dizem que o dito-cujo só falta exigir dos subalternos a saudação ‘‘Sois Rei, Sois Rei!”. Tem cada uma!...
Ester Figueiredo
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“Rancoroso”, “vingativo” e “mudou, sim, para pior” são os comentários ouvidos sobre atitudes de figurinha, novamente em evidência. O mais preocupante é que tais comentários têm partido dos tidos e havidos como antigos companheiros. Dizem que o dito-cujo só falta exigir dos subalternos a saudação ‘‘Sois Rei, Sois Rei!”. Tem cada uma!...
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