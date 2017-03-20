Falha da-que-las custou muito caro para os cofres públicos e ainda poderá sobrar para figurinha que já ganhou o apelido de “caixeiro viajante”. E aí, panfletos com vários erros de tradução para o inglês foram incinerados.
Porém, antes de se descobrir a falha, os tais folhetos foram distribuídos em evento, causando constrangimento.
Agora, resta saber no que é que vai dar, né?
Ester Figueiredo
Felpuda
Felpuda
Felpuda
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Paginação
Falha da-que-las custou muito caro para os cofres públicos e ainda poderá sobrar para figurinha que já ganhou o apelido de “caixeiro viajante”. E aí, panfletos com vários erros de tradução para o inglês foram incinerados.
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