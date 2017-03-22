“Sobras de campanha” teriam deixado algumas pessoas contentinhas que só, enquanto muita gente ainda amarga prejuízos. Terminadas as eleições, dizem que a fila de quem ficou esperando o “faz-me rir” era longa e assim continua, enquanto os que, digamos, guardavam a chave do cofre partiram para período de “dolce far niente” em destinos internacionais. Há quem diga que denúncias já foram levadas aos órgãos competentes.
Resta esperar para conferir.
Ester Figueiredo
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“Sobras de campanha” teriam deixado algumas pessoas contentinhas que só, enquanto muita gente ainda amarga prejuízos. Terminadas as eleições, dizem que a fila de quem ficou esperando o “faz-me rir” era longa e assim continua, enquanto os que, digamos, guardavam a chave do cofre partiram para período de “dolce far niente” em destinos internacionais. Há quem diga que denúncias já foram levadas aos órgãos competentes.
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