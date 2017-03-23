Há quem garanta que o governador aproveitou a reforma administrativa para tentar solucionar um problema que estava avançando sobre o seu gabinete. Conseguiu afastar da linha de frente ex-figurinha carimbada que havia montado staff próprio, utilizando-se de alguns servidores, como se estivesse numa administração paralela, para futura eleição à proporcional. Além disso, o dito-cujo já estava incomodando. Agora, vai ficar sob vigilância. Sei não...
Ester Figueiredo
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Há quem garanta que o governador aproveitou a reforma administrativa para tentar solucionar um problema que estava avançando sobre o seu gabinete. Conseguiu afastar da linha de frente ex-figurinha carimbada que havia montado staff próprio, utilizando-se de alguns servidores, como se estivesse numa administração paralela, para futura eleição à proporcional. Além disso, o dito-cujo já estava incomodando. Agora, vai ficar sob vigilância. Sei não...
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