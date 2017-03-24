Com dificuldades para encontrar nome de peso, e sem eventuais complicações no futuro como consequência de atos do passado, o PMDB está deixando o flanco aberto e, com isso, outros partidos estão agitados que só, de olho em 2018. Além disso, o PT está “abatido”, pois suas duas principais lideranças estão enroladas na rede da Justiça. Ambos despontavam como adversários. Agora, o quadro é outro. Assim sendo...
Ester Figueiredo
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Com dificuldades para encontrar nome de peso, e sem eventuais complicações no futuro como consequência de atos do passado, o PMDB está deixando o flanco aberto e, com isso, outros partidos estão agitados que só, de olho em 2018. Além disso, o PT está “abatido”, pois suas duas principais lideranças estão enroladas na rede da Justiça. Ambos despontavam como adversários. Agora, o quadro é outro. Assim sendo...
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