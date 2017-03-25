Aditivos que entraram nos dígitos dos milhões estão chamando atenção. A prática não é ilegal, porém, tem gente achando que é muito dinheiro para os objetivos e fins que foram propostos.
Ou é o efeito Alice – tudo maravilha –, ou então o pessoal resolveu usar um canhão para matar “as pulgas” que estão, digamos assim, incomodando. Como questionaria vovó: “Perderam o rumo e o prumo?”.
Ester Figueiredo
Felpuda
Felpuda
Felpuda
Felpuda
Paginação
Aditivos que entraram nos dígitos dos milhões estão chamando atenção. A prática não é ilegal, porém, tem gente achando que é muito dinheiro para os objetivos e fins que foram propostos.
Diálogo
Operação das autoridades policiais em município do interior de Mato Grosso... Leia na coluna de hoje
Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (06/02)
06/02/2025 00h01
Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado
Diálogo
Assim como ocorreu nas eleições passadas, quando muitos aposentados pelas... Leia na coluna de hoje
Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (31/01)
31/01/2025 00h01
Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado
MAIS LIDAS
3
EXCLUSIVO PARA ASSINANTESASSINANTES