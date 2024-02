Fim de semana tem esquenta de Carnaval, com ensaios nas quadras, desfiles de blocos e mais

O clima festivo, que vem se insinuando desde o início de janeiro, com os eventos de pré-Carnaval, parece chegar ao ápice neste fim de semana que antecede as datas oficiais da folia em Campo Grande. Não falta programa para quem quiser ensaiar uns passos, curtir samba, axé e outros ritmos do diversificado repertório da folia ou apenas encher os olhos com a profusão de maquiagens, fantasias, estandartes e toda a sorte de adereços. Fora o bom humor, por assim dizer, gratuito e tão marcante, que torna o rolê ainda mais acolhedor.

BLOCOS DE RUA

Amanhã, por exemplo, a animação começa cedo, com o desfile do bloco As Depravadas, das 9h às 13h, na Rua Barão do Rio Branco, no trecho entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho. Emendando, na Rua General Melo, o bloco Eita! comanda a festa das 14h às 23h. E tem também, a partir das 16h, o bloco Calcinha Molhada, na Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco), que, pela primeira vez, terá uma banda.

“Antes nós tínhamos como atrações apenas DJs mulheres. Esse ano vai ter Made in Samba, com as vozes da Isa Ramos, Karla Coronel e Lauren Cury”, diz Raina Menezes, uma das coordenadoras do Calcinha Molhada.

“O nome do nosso bloco é uma manchete mesmo, coisa de jornalista. E, como cristão, sofro críticas por estar entre meus amigos e colegas de profissão em um bloco de carnaval com este nome escandaloso, mas faço prevalecer a integração social e a grande contribuição que As Depravadas têm dado ao carnaval de rua de Campo Grande nas últimas três décadas”, afirma o jornalista Ademar Cardoso, sobre o bloco articulado por profissionais da imprensa.

O publicitário Maranhão Viegas, que morou por muitos anos em Campo Grande e é um dos criadores do bloco As Depravadas, conta que a história começou em uma conversa de botequim. “Foi em uma mesa ali no Bar do Zé, a gente falando sobre carnaval de rua. Lá pelas tantas, alguém disse: ‘Ah, mas aqui não tem essa tradição’. Foi aí que juntou eu, o fotógrafo Roberto Higa, o publicitário Ariosto Mesquita, o Luiz, o saudoso jornalista Luca Maribondo e mais um monte de gente e começamos a sentir a necessidade de botar o bloco na rua”, diz.

“Foi então que nasceu As Depravadas. Não sei se as pessoas sabem, mas havia um bloco similar na minha infância, lá no Bairro Madre Deus, em São Luís do Maranhão. Era o bloco Depravadas, que já mantinha essa tradição de bloco de sujos, em que os homens saíam vestidos de mulher e as mulheres saíam vestidas de homem”, relembra Viegas.

No domingo, tem mais folia na Praça Aquidauana, com o bloco Farofa com Dendê, das 15h às 22h. O Farofa surgiu a partir de um encontro com pessoas negras que compõem o Movimento Negro Unificado (MNU). “A gente pensou inicialmente em fazer uma feira, com atrações negras, com empreendedores negros, e aí o Diogo Tadeu, que é um dos membros do MNU, teve a ideia de fazer um bloco de carnaval”, diz uma das coordenadoras, Tábata Camila. Para curtir todos os blocos, você não paga nada.

ESCOLAS DE SAMBA

As escolas de samba da Capital seguem a mil por hora, com os preparativos para os desfiles e os ensaios que já arrastam pequenas multidões. A Igrejinha, por exemplo, que tem se reunido de terça-feira a domingo, faz seu segundo ensaio técnico aberto amanhã, a partir das 19h30min, em frente ao Monumento Maria Fumaça, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho. Sob o comando do mestre Frank, a Bateria Absoluta vai esquentar os tambores para a galera repassar o samba-enredo deste ano: “Igrejinha, a Senha É Você”.

No domingo, a Vila Carvalho oferece programa duplo. Além do ensaio técnico em sua quadra, a escola, em parceria com o Clube Estoril, promove a Feijoada da Verde e Rosa, a partir das 12h, que terá como atrações o sambista Arlindinho (RJ), prestando um tributo ao pai, Arlindo Cruz, e a Bateria Surdo Um, da escola de samba Mangueira, irmã nas cores da Vila Carvalho. A Verde e Rosa de Campo Grande também tem ensaios de quinta-feira a sábado.

A Deixa Falar tem, como um dos seus destaques, a Bateria Filhos de Jorge, a única comandada por uma mulher, a mestre Naiara, que embala os foliões no ensaio deste domingo, a partir das 18h. Endereço: Rua Sabino José da Costa, 890, esquina com a Rua Professor Henrique Cirilo, na Vila Nasser. A escola também ensaia às terças e quintas-feiras. Confira os dias de ensaio das outras escolas: Unidos do Cruzeiro, quarta-feira e domingo; Catedráticos do Samba, todos os dias; e Cinderela Tradição, de quarta-feira a domingo.

CINEMA

Nos cinemas, um dos destaques é “Pobres Criaturas”, dos estúdios Disney, com direção de Yorgos Lanthimos. No elenco, entre outros nomes, estão: Emma Stone (Bella Baxter), Mark Ruffalo (Duncan Wedderburn), Margaret Qualley (Felicity), Willem Dafoe (Dr. Godwin Baxter). “A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação”, diz a sinopse.