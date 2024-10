Musical Comitiva Esperança estreia em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O musical Comitiva Esperança promete transportar o espectador para a vivência de uma comitiva pantaneira em um espetáculo inédito no Teatro Aracy Balabanian.

A história gira em torno da vida de sete tropeiros que irão conduzir uma boiada pelos rincões do Pantanal. Durante a trama, o mítico ‘Véio do Rio’ aparece em uma cena emblemática.

Imagem Divulgação / Foto: Helton Pérez

Musical

O professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Fernandes Ferreira, do curso de Artes que dirige o espetáculo, contou ao Correio do Estado que houve uma imersão em trabalhos acadêmicos e livros que narram a história das comitivas no Pantanal.

"A gente precisava entender um pouco. Apesar de eu ter uma vivência na zona rural de ver as comitivas de perto, isso ficou no passado, e a gente precisava de alguns detalhes técnicos, por exemplo: as funções e como era o dia a dia", contou Fernandes.

O levantamento ainda incluiu uma conversa com o ex-chefe de comitiva Luís Mário Silvino em Aquidauana, para que a peça tivesse todos os detalhes da vida do homem pantaneiro.

Durante a apresentação, o público ficará encantado com músicas de Almir Sater, Sérgio Reis, Luiz Gonzaga, Jerry Espíndola, Chitãozinho e Xororó, entre outros.

Um misto para entrar no imaginário do público e encantar corações com a intensidade da vida de um peão de comitiva atravessando a maior planície alagada do planeta, tocando a boiada.

“[Ao todo] foram seis meses escrevendo o texto e colocando as músicas a serviço dos textos dos personagens”, explicou o diretor.

Elenco

Posteriormente, formaram o elenco com sete atores que passaram por ensaios intensos, já que a apresentação envolve canto e atuação.

“A gente quer que muita gente de Campo Grande possa vir assistir ao espetáculo e se emocionar. São músicas que estão no consciente coletivo e na memória afetiva de muita gente. Então, ver os peões cantando essas músicas e vivendo essas experiências acho que será uma experiência bacana.”

Imagem Divulgação / Foto:Helton Pérez

Processo orgânico

No decorrer dos ensaios, faltava um personagem que pulsava na veia dos idealizadores da peça: o icônico ‘Véio do Rio’, personagem emblemático da novela Pantanal, escrita por Benedito Ruy Barbosa.

“Há um mês, antes da estreia, a gente sentiu muita falta de ter o personagem do ‘Véio do Rio’ no palco, porque ele não estava programado. Mas a gente foi vendo as músicas e as lendas, e tudo encaminhava para isso”, explicou o diretor.

Curiosidades

O roteiro foi desenvolvido por Ewerton Goulart e Fernandes F.;

Zé Vicente faz parte de uma música do cantor Sérgio Reis;

Os dois contadores de causos, Mané Quindim e João Quebra Toco, são personagens da música dos Filhos do Senhor Serafim.

Ingressos podem ser adquiridos por meio do link (https://linktr.ee/arrebolcultural_uems).

Arrebol Cultural

A apresentação faz parte do projeto Arrebol Cultural da UEMS, no qual Fernandes Ferreira leciona nos cursos de Teatro e Dança. O projeto de extensão trabalha com acadêmicos e pessoas de fora da universidade. No elenco da peça, estão alunos do curso e pessoas de fora da universidade.

Atores

Tony Angelo

Samir Henrique

Ewerton Goulart

Nan Matos

Johnny Arruda

Rodrigo Buchara

Pessê Ribeiro

Serviço:

Data: 07 e 08 de novembro de 2024

07 e 08 de novembro de 2024 Local/Hora: 19h45 no Teatro Aracy Balabanian

19h45 no Teatro Aracy Balabanian Duração: 120 minutos

120 minutos Classificação: 10 anos

10 anos Iluminação: Luiz Sartomen

Luiz Sartomen Sonoplastia: Rafael Kauã

Rafael Kauã Direção: Fernandes F.

Fernandes F. Produção: Arrebol Cultural UEMS

