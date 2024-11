Ney Matogrosso, "Cabaré", montagem teatral, filme brasileiro e muito mais para curtir

Quinta produção do Arrebol Cultural UEMS neste ano, a montagem conta a história de sete tropeiros conduzindo uma boiada no Pantanal, hoje, no Teatro Aracy Balabanian; Classificação indicativa: 10 anos. - foto: DIVULGAÇÃO/VACA AZUL

Maior nome da MPB de MS, Ney Matogrosso volta a Campo Grande para apresentar hoje, no Bosque Expo, o show “Bloco na Rua – Ginga pra Dar e Vender”, com o qual vem rodando o País desde 2022. É uma retomada da turnê anterior do cantor, “Bloco na Rua”, que foi interrompida pela pandemia. Só que Ney nunca se repete, e o show vem turbinado com acréscimos e exclusões no repertório e novos arranjos, tendo à frente, na direção musical, o tecladista Sacha Amback, que o acompanha há mais de uma década.

Na banda, do mesmo modo, companheiros de longa data – Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone), além de Sacha – dão fornalha para o artista soltar a sua infalível voz de sopranino em hits que remontam vários momentos de sua carreira, iniciada em 1973 com o grupo Secos e Molhados, além de um certo cancioneiro, muitas vezes de protesto, lançado por outros nomes na mesma década e nos anos 1980.

Rita Lee (“Jardins da Babilônia” e “Corista de Rock”), Raul Seixas (“A Maçã”), Chico Buarque (“Yolanda” e a mais recente “Tua Cantiga”), Milton Nascimento (“Coração Civil”), Caetano Veloso (“Como 2 e 2”) e canções setentistas de João Ricardo e Solano Trindade (“Tem Gente com Fome” e “Mulher Barriguda”) lançadas pelo Secos e Molhados embalam o repertório.“Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua” (1973), o clássico de Sérgio Sampaio, do qual vem o título da turnê, também está lá, assim como outras mais recentes e mais antigas.

É o caso de “O Último Dia”, de Billy Brandão e Paulinho Moska, que combina funk carioca e marcha carnavalesca. “Pavão Mysteriozo” (Ednardo), “Postal do Amor” (Fagner/Fausto Nilo), “Sangue Latino” (João Ricardo) e “Inominável” (Nakagawa/Amback) também fazem parte do set-list, que traz ainda “Poema” (Frejat/Cazuza), “Balada do Louco” (Arnaldo Baptista e Rita Lee), “Roendo as Unhas” (Paulinho da Viola), “Pro Dia Nascer Feliz” (Cazuza/Frejat) e “O Beco”, (Paralamas).

Com direção de arte de Batman Zavareze, figurino de Lino Villaventura e vídeo cenário de Luiz Stein, o show traz a assinatura do cantor (supervisão) como parceiro de Juarez Farinon na iluminação.

Além dos bistrôs de quatro lugares (R$ 1.500), só há ingressos disponíveis na área vip –R$ 220 (terceiro lote da inteira) e R$ 190 (quarto lote da meia). Vendas pelo site pedrosilvapromocoes.com.br ou no estande do Comper Jardim dos Estados. Assinantes do Correio do Estado têm 50% de desconto. Mais informações: (67) 99296-6565.

CABARÉ

“Amo cantar em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. O Cabaré, para mim, é uma alegria. Fazer esse show com Bruno e Marrone é superdivertido. Me divirto muito”, afirma Leonardo sobre a sua volta à Capital, dessa vez, com o bem-sucedido projeto ao lado da dupla de amigos, em que os três artistas cantam, além das próprias canções, um repertório de outros artistas consagrado em “inferninhos”, boates e outros ambientes adequados para uma autêntica dor de cotovelo. O show será realizado hoje no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

“Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro Não” estão entre os clássicos do que muita gente que já conferiu o Cabaré de Leonardo e Bruno e Marrone vem chamando de breganejo. Ingressos disponíveis somente para o camarote (R$ 500) e para a área premium (R$ 90), com vendas pelo site https://ingressos.santoshow.com.br/ ou na Conveniência Zero67 (Rua Arthur Jorge, nº 1.703, Monte Castelo).

CERRADO ALTERNATIVO

Jorge Aluvaiá (jungle-rock, afrojazz, world music), Bruno Caet (pop, trap e funk) e as bandas Marolo (reggae) e Lutano (rock, funk, reggae, dub e hardcore) são as atrações do 4º Festival Cerrado Alternativo, que também será realizado hoje, no Buteco do Miau (Av. José Nogueira Vieira, nº 1.303, Tiradentes), a partir das 21h, com ingressos a R$ 15.

A proposta é destacar artistas que privilegiam canções autorais. “A ideia é fazer com que músicos alternativos tenham palco”, afirma a produtora Karla Velasco.

MUSICAL DO PANTANAL

Tony Angelo, Samir Henrique, Ewerton Goulart, Nan Matos, Johnny Arruda, Rodrigo Buchara e Pessê Ribeiro integram o elenco de “Comitiva Esperança, o Musical”, com dramaturgia de Ewerton Goulart e Fernandes F.

A montagem, que tem a segunda e última apresentação da temporada de estreia hoje, às 19h45min, no Teatro Aracy Balabanian, acompanha a jornada de sete tropeiros conduzindo uma boiada nos rincões do Pantanal. Canções de Almir Sater, Sérgio Reis e Grupo Acaba estão na trilha do musical.

CIA DOS PALHAÇOS

Em cartaz com dois espetáculos no Sesc Teatro Prosa neste fim de semana, a Cia. dos Palhaços (PR) – Eliezer Vander Brock, Felipe Ternes e Nathalia Luiz – apresentará hoje, às 19h, o “Concerto em Ri Maior” e amanhã, às 16h, o “Gran Circo Stopim”.

A primeira montagem é uma comédia musical que une dança, improvisação e palhaçaria. A segunda, uma homenagem aos circos do passado, com acrobacias, malabarismos e magia.