Os prefeitos eleitos não devem fazer previsões pessimistas sobre a futura... Leia na coluna de hoje

Max Lucado - escritor americano

Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto

de perder o desejo; devemos ser ansiosos,

mas não ao ponto de não sabermos esperar”.

FELPUDA

Os prefeitos eleitos não devem fazer previsões pessimistas sobre a futura situação financeira dos municípios que passaram a administrar, opina político que conhece tanto o “emaranhado das coisas” que é daqueles que “ensinou a aranha a fazer a teia’’.

Segundo ele, ninguém pode alegar ignorância, pois sabiam qual seria o orçamento que teriam em mãos se ganhassem as eleições. Afinal, a peça orçamentária tem de ser votada sempre no ano anterior, e, no caso, isso ocorreu em 2024. Assim sendo...

Inexplicável

Apesar do grande esforço de certo político de Mato Grosso do Sul para defender “Lula no país das maravilhas”, que já tirou “zilhões” de famílias da miséria, é notória a alta astronômica nos preços dos alimentos, o que vem pesando nos bolsos de todos.

Mais

O governo do PT admite isso quando anuncia que estuda medidas para baixar os valores dos produtos alimentícios, arrumando desculpas para tentar explicar o que não tem explicações. Só falta dizer que os culpados são o Bolsonaro e o Trump.

No dia em que o presidente Donald Trump tomou posse para o seu segundo mandato, o senador Nelson Trad Filho postou em suas redes sociais uma foto de encontro que aconteceu há seis anos. Ele escreveu: “Logo após minha posse como senador da República por Mato Grosso do Sul, tive a honra de cumprimentar o presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto presidia a Comissão de Relações Exteriores. Esse momento histórico na minha trajetória agora se revive virtualmente, com meus parabéns ao Trump

e os melhores votos de sucesso em sua gestão”. Huumm!...

Mariana Lopes

Alex Badia

Repaginando

Um novo plenário, com aumento de assentos para atender o público que queira acompanhar presencialmente as sessões, está em fase de estudos para construção ainda neste ano na Assembleia Legislativa de MS. A fase atual é de conclusão dos projetos de arquitetura e engenharia, para então entrar na de orçamento e planejamento. Já a construção de um refeitório está prevista para março, e a do estacionamento vertical, para este primeiro semestre.

Cobrança

O ministro do STF Flávio Dino determinou a MS e mais nove estados, além do governo federal, que apresentem, em até 30 dias úteis, planos emergenciais de conscientização e manejo integrado do fogo. As medidas devem incluir campanhas educativas, publicidade e mobilização social. No despacho, ele destaca dados recentes do MapBiomas que apontam o aumento de queimadas em 2024: 18 milhões de ha na Amazônia e 2 milhões de ha no Pantanal.

Convocação

O ministro convocou audiência para debater as medidas já implementadas e os planos emergenciais para o dia 13 de março. O objetivo é conter o avanço das queimadas neste ano. Ele lembrou que, em 2024, o período de seca e queimadas se intensificou a partir de maio. “Por isso, é imprescindível neste ano que os governos federal, estaduais e municipais estejam devidamente preparados para enfrentar situações climáticas adversas”, afirmou.

*Colaborou Tatyane Gameiro