Os vereadores eleitos Marcos Trad (PDT) e Rafael Tavares (PL) desde já... Leia na coluna de hoje

Lya Luft - escritora brasileira

A vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Eventualmente reprogramada. Conscientemente executada. Muitas vezes ousada”.

O que se ouve pelos corredores dos Poderes é que a conversa atribuindo a responsabilidade da derrota, no primeiro turno, de certa candidatura durou tanto quanto a extensão do “coice de porco”. O principal responsável em atribuir tais culpas teria sido chamado em gabinete poderoso e levado um puxão de orelhas da-que-les. Além disso, consta que deixou o local levando nos braços um dossiê constando toda a agenda cumprida durante campanha eleitoral a favor do candidato. Ficou sabendo que não foi trabalho que faltou, mas sim o precioso voto.

Ampliação

Crédito especial no Orçamento de 2024 no valor de R$ 273,7 milhões para cobrir despesas da Justiça nas esferas federal, eleitoral e do trabalho, além do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), beneficiará Mato Grosso do Sul.

Mais

A sede do Tribunal Regional Eleitoral na Capital será ampliada. Senadores e deputados analisam o projeto nesse sentido, o qual inclui novas despesas no Orçamento, porém, os recursos serão viabilizados por meio da anulação de despesas dos próprios órgãos.

Considerada uma das maiores especialistas em antas do mundo, a cientista brasileira Patrícia Medici está entre as cinco mulheres reconhecidas pelo Women of Discovery Award, oferecido pela organização americana Wings Women of Discovery. Com o prêmio Women of Discovery 2024, Patrícia passa a integrar uma comunidade de mais de 100 mulheres conservacionistas, reconhecidas desde 2003. O valor de US$ 20 mil recebido será utilizado em seu projeto de conservação da anta no Brasil.

Eudliley Proença e Rejane Velasco

Eduardo Thomé, Eliana Thomé e Ana Aly

Em ebulição

Quem pensava que a eleição para a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de MS seria “favas contadas” se enganou. Com exceção da presidência, que continuará com Gerson Claro (PP), os demais cargos estão ainda sendo disputados. O descontentamento sobre a manutenção dos integrantes da atual Mesa Diretora, com exceção de Claro, nos mesmos cargos para

o biênio 2025-2026, será o foco da conversa que ocorrerá hoje naquela Casa de Leis.

Incógnita

A eleição foi marcada para o dia 13, quando serão escolhidos o presidente e os vice-presidentes (primeiro, segundo e terceiro), bem como os secretários (primeiro, segundo e terceiro). “Até o dia da eleição, muita coisa poderá mudar”, disse certo parlamentar ao explicar que o nome de Claro é unanimidade, mas sobre os demais ainda não há nada definido. A primeira-secretaria, cargo mais importante depois da presidência, é a mais cobiçada.

Cadeira

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) está há seis anos ocupando cargo na Mesa Diretora. Foi presidente de 2019 a 2022 e completará dois anos no posto de primeiro-secretário. Consta nos bastidores que ele estaria articulando a fim de continuar na cadeira, contudo, outros nomes aparecem com grandes chances: Coronel David (PL) e os tucanos Jamilson Name e Pedro Caravina.

