Pet B+: Cinema B+: Revolução terapêutica no banho para pets

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O banho requer muita atenção na rotina de cuidados com os pets. É um momento que, se for mal executado, pode gerar estresse tanto para os animais quanto para seus donos. Essa experiência pode ser completamente transformada com a inclusão de técnicas terapêuticas que visam promover o bem-estar e a tranquilidade dos pets. Um dos primeiros passos para tornar o banho uma ação relaxante é criar um ambiente calmo e acolhedor.



“Na hora do banho, os pets precisam estar relaxados. O uso da técnica low-stress com cromoterapia ajuda a reduzir os níveis de estresse em animais. O ambiente com a luz azul transmite tranquilidade para que o pet se sinta seguro e fique mais receptivo ao banho”, diz Janaina D´Angelo, uma das proprietárias do petshop Banho AniMall, na Zona Oeste da capital paulista.



A temperatura da água é outro fator importante. A água deve estar morna - ou seja, nem muito quente nem muito fria, para garantir conforto. Uma temperatura adequada ajuda a manter os pets relaxados e torna o banho uma experiência agradável. A aplicação de técnicas de massagem também fazem maravilhas para o bem-estar dos animais. Massagens suaves nas áreas de maior tensão, como pescoço, costas e pernas, ajudam a aliviar o estresse muscular e melhorar a circulação sanguínea.



Além de proporcionar conforto físico, essas massagens transmitem uma sensação de cuidado e segurança. “Orientamos nossos colaboradores a realizar essas massagens de maneira gentil e eficaz, adaptando suas técnicas às necessidades de cada animal. A experiência do banho melhora e fortalece o vínculo entre o pet e o profissional que o atende”, explica Janaina.



Reforço positivo e interação gentil:

Utilizar reforço positivo é essencial para criar boa conexão com o momento do banho. Oferecer elogios e carinhos antes, durante e após o banho pode ajudar a reduzir a ansiedade e tornar o processo mais agradável para os pets. Além disso, usar uma voz suave e tranquilizadora pode fazer uma grande diferença na forma como o animal reage ao banho.



“É importantíssimo que os colaboradores sejam pacientes e fiquem atentos a sinais de estresse dos animais, principalmente aqueles mais ansiosos. O objetivo é sempre garantir que o pet se sinta confortável”, ressalta Claudiney D´Angelo, também proprietário do petshop e irmão da empreendedora Janaina. A inclusão de terapias durante o banho traz vários benefícios. Para os pets, há uma

redução significativa do estresse e da ansiedade, além de melhorias na saúde física, como uma boa circulação sanguínea e o alívio de tensões musculares. A experiência do banho vai muito além da rotina de higiene. Passa a ser um momento de cuidado especial e bem-estar.



Banho de ofurô: terapia que acalma:

Uma novidade que tem conquistado muitos clientes de pets é o Banho do Ôfuro. Essa técnica consiste em um banho com água morna ozonizada, toques suaves de sais de banho e óleos terapêuticos, que ajudam a aliviar possíveis tensões musculares. Cida Severo, cliente do petshop Banho AniMall, mora em frente ao Allianz Park e conta que em dias de grandes eventos no estádio, sua shitzu Bella sofre com o barulho dos carros,

pessoas e fogos, principalmente.



“Bella é super sensível a barulhos intensos e, em dias de grandes eventos, procuramos proporcionar a ela um momento de relaxamento para aliviar a tensão. Por isso, optamos pelo Banho de Ofurô”, conta a cliente. “Para os donos, saber que seus animais estão recebendo tratamento especial proporciona mais tranquilidade e satisfação. Eles passam a confiar que seus pets estão em boas mãos e

sendo tratados com o máximo respeito e carinho”, enfatiza Janaina.