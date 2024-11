PL nº 1.176/11: Lei das Mestras e Mestres

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Karla Tabalipa - escritora brasileira

... Pensamento positivo esmaga o rancor.

E eu mentalizo momentos melhores e passo

a acreditar neles, até que um dia eles virem realidade”.

FELPUDA

Prefeita do interior que não foi reeleita parece estar tentando provar que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Assim, ela teria nomeado a 40 dias de entregar o cargo mais candidatos do que o número que está estabelecido em concurso. A denúncia foi parar no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que determinou a suspensão imediata da portaria e deu um prazo de cinco dias para que ela dê explicações, uma vez que as finanças para 2025 ficariam comprometidas com o seu ato de, digamos, “fim de festa”.

Capacitando

Entre os dias 25 e 29, a Gerdau Transforma promoverá capacitação on-line para pessoas pretas e pardas. Serão 60 vagas disponíveis para aulas que incluem mentoria e capacitação, sempre das 18h às 21h (de MS).

Mais

A iniciativa é gratuita e voltada para pessoas com mais de 18 anos que já têm um negócio ou que queiram empreender. As inscrições podem ser feitas até o dia 24, por meio do site gerdautransforma.com.br.

A restauração e a conservação dos recifes de coral de Alagoas, que vêm passando por um branqueamento em massa, é um projeto lançado pelo governo estadual, que visa enfrentar a crise socioambiental vivida por conta de fatores globais. O fenômeno faz com que os recifes percam suas cores vibrantes e se tornem brancos e/ou translúcidos. Conforme o projeto, o primeiro passo é resgatar as colônias de corais tombadas em recifes degradados e colocados em posição de crescimento, iniciativa que será desenvolvida inicialmente na capital Maceió. Logo após, serão desenvolvidos e implementados berçários contendo sementeiras com colônias de corais. A expectativa é de que sejam replantadas mais de 500 colônias.

“Ensaiando”?

A ida do governador Eduardo Riedel (PSDB) para degustar feijoada em conhecido point da Capital despertou atenção e gerou a especulação de que ele estaria “ensaiando” para começar a cumprir agenda mais popular, de olho em 2026. Há quem diga que se nessas saídas informais – aquelas em que não se cumpre compromissos oficiais, mas sim de lazer – ele for ao Mercadão para saborear pastel, aí sim, efetivamente, Riedel terá dado o pontapé inicial ao jogo eleitoral. A conferir.

Mas...

Por enquanto, o tabuleiro político para as próximas eleições tem suas peças dispostas da seguinte forma: o governador Eduardo Riedel para a reeleição, com apoio da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e Adriane Lopes, ambas do PP, e o ex-governador tucano Reinaldo Azambuja para o Senado. Homem público experiente que só tem dito que esse é o quadro atual, porém, se isso é uma certeza, fez lembrar aquela conhecida frase: “Política é como nuvem”. Assim sendo…

Cadeira

Há 16 anos na Câmara Municipal de Campo Grande – quatro deles como presidente, até dezembro deste ano – e já indo para o seu quinto mandato, Carlos Augusto Borges não quer ficar sem cargo relevante no biênio 2025-2026. Daí o seu empenho em favor de candidatura da chapa encabeçada pelo tucano Papy, em que, aliás, sairia como primeiro-secretário, função só um degrau abaixo do presidente. Quem já provou do mel…

*Colaborou Tatyane Gameiro