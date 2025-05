Primeiro MS ao Vivo de 2025 terá show de Luiza Sonza neste domingo

Luisa Sonza faz show no Parque das Nações Indígenas no dia 4 de maio - Foto: Isabella Zeminian / Tracklist

Neste domingo (04), o Parque das Nações Indígenas receberá a cantora e compositora Luiza Sonza, que vai se apresentar na primeira edição do MS ao Vivo de 2025. Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundação Estadual de Cultura pagou R$ 450 mil pelo cachê da artista. A entrada é gratuita.

Luísa Sonza subirá ao palco a partir das 17 horas com a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, seu terceiro trabalho de estúdio. De acordo com Luiza, o disco representa “uma viagem ao próprio subconsciente”. O repertório inclui sucessos como Campo de Morango, Principalmente Me Sinto Arrasada, Luísa Manequim, Romance em Cena (com Marina Sena), Sagrado Profano (com KayBlack) e Penhasco 2, entre outras faixas.

Após a apresentação em Campo Grande, a artista dará continuidade à turnê em nível internacional, com shows programados para as cidades de Los Angeles, São Francisco, Berkeley, Orlando, Miami, Boston e Nova Iorque, durante o mês de junho.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que o objetivo é equilibrar uma valorização da identidade cultural, enquanto não deixa de ofertar para os locais shows de grandes artistas do cenário nacional.

"Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos", diz Miranda.

O ÁLBUM

Lançado em 2023, o álbum que possui 24 faixas, e foi gravado no Brasil e nos Estados Unidos, se baseia em uma história vivida pela própria Luiza. Isso porque, no auge de sua carreira, Luísa enfrentou um período delicado em relação à saúde mental, marcado por crises de pânico, pensamentos depressivos e sonhos perturbadores. Segundo ela, essa carga emocional influenciou diretamente a criação do novo trabalho.

Depois do período difícil, para compor as canções, Sonza contou com o apoio da artista plástica e psicanalista Nathalie Nery, que através de um processo intenso de psicanálise e interpretação de sonhos, fez com que Luísa compreendesse que suas letras falavam, na verdade, sobre sua própria história e sentimentos.

MS AO VIVO

O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul), o projeto trará ao longo do ano intensa programação de shows nacionais, consolidando o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.

A abertura do show ficará por conta da cantora sul-mato-grossense Paolla, um dos destaques do pop/funk do Estado. Em carreira solo desde 2017, Paolla vem se consolidando com composições autorais que, juntas, já somam mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas de streaming.

Nos últimos anos, a artista tem ampliado suas parcerias com nomes de destaque do cenário nacional, como MC Kekel, Joãozinho VT, Lourena e Thiaguinho MT. Entre seus principais sucessos estão as faixas “Morreu Mas Passa Bem”, “Que Tal?”, “Piscadinha”, “Zerando a Vida” e “Show Particular”.

