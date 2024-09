Saúde B+: Sete mitos sobre o procedimento de aumento peniano

Correio B+

Marca lança manual completo para sanar dúvidas e anseios dos tutores que adotam um bebê. Empresa tem como objetivo disseminar informações e melhorar a qualidade de vida de filhotes

O início da vida de um filhote é um período crucial que estabelece a estrutura para sua saúde e bem-estar. É um momento que exige orientações específicas, e a atenção dedicada por seus tutores pode definir o curso de sua saúde e comportamento ao longo de suas vidas.



Compreender as necessidades do melhor amigo logo no princípio pode ajudar a evitar complicações futuras e garantir que o novo integrante da família tenha uma vida saudável e equilibrada. Reconhecendo a importância de fornecer o melhor começo possível para os pets, a Petlove, maior ecossistema pet do Brasil, lança o “Manual de cuidados para filhotes”, nas versões para cães e gatos, que pode ser encontrado por meio do link.

Criado por médicos-veterinários da Petlove, o novo manual oferece uma abordagem abrangente e detalhada para todos os aspectos de cuidados com filhotes. Estruturado em oito capítulos, o guia cobre cada etapa fundamental da jornada com um novo pet, começando com a decisão de adoção ou compra responsável, seguindo até os primeiros momentos de adaptação ao novo lar, como preparar a casa para a sua chegada, além de oferecer conselhos práticos para tornar a primeira noite tranquila e segura.

Além de abordar as fases do desenvolvimento do filhote, o conteúdo se concentra em aspectos essenciais para garantir o bem-estar contínuo do pet, incluindo alimentação adequada, higiene, cuidados de saúde, dicas de educação, recomendações de check-ups, microchipagem e ainda conta com um calendário de vacinação. O material da Petlove também oferece orientações sobre transporte e passeios, assegurando que o filhote se sinta confortável ao explorar o mundo ao seu redor.

“O Manual de cuidados para filhotes é uma extensão do compromisso da Petlove de transformar o mundo em um lugar onde os pets sejam mais felizes e saudáveis. Entendemos que os primeiros meses são fundamentais para a saúde e segurança deles e, por isso, buscamos proporcionar um conhecimento geral que seja acessível a todos”, conta Pedro Risolia, médico-veterinário.

A importância dos primeiros cuidados:

De acordo com o médico-veterinário Pedro Risolia, as ponderações com os filhotes começam antes mesmo de sua chegada. “Entender a sua realidade é essencial antes de tomar qualquer decisão. Alguns detalhes como, onde ele vai morar, se é um espaço seguro, quais serão os custos financeiros e de tempo que vai demandar, são primordiais para entender se é o momento certo de assumir essa responsabilidade”.

Com a chegada do filhote ao lar, é essencial compreender e atender às necessidades particulares de cada fase de seu desenvolvimento para garantir que ele cresça saudável e feliz. “Desde o momento em que o filhote entra em sua nova casa, é importante iniciar o treinamento para que ele aprenda a fazer suas necessidades no local apropriado. A consistência nesse treinamento é muito importante, pois ajuda a estabelecer uma rotina e a minimizar acidentes, facilitando a adaptação do pet ao novo ambiente”, completa Pedro Risolia.

Segundo Risolia, a produção do material leva em conta os cuidados gerais para cães e gatos, mas também as especificidades de cada espécie. Um exemplo disso são os capítulos reservados a vacinas e doenças em filhotes. “É preciso ter atenção à saúde do pet, seguindo o protocolo vacinal”, o médico-veterinário alerta que deve-se iniciar logo nas primeiras semanas de vida. Esse processo é vital para proteger o filhote contra doenças e pode levar até 16 semanas para ser concluído.



Durante esse período, é importante evitar passeios em áreas onde o filhote possa entrar em contato com outros pets até que a vacinação esteja completa, para garantir sua proteção. A respeito de vacinas de cada espécie, o cão deve ser coberto com a vacina múltipla (V8 ou V10) a partir do intervalo de 6ª semana até 8ª semana de vida; enquanto o esquema vacinal dos gatos deve incluir a vacina múltipla (V3, V4 ou V5). As duas espécies devem ainda receber a antirrábica a partir da 16ª semana, sendo obrigatório por lei.

O veterinário da Petlove explica que o Manual ainda destaca as principais doenças em filhotes, em cachorros, podemos citar a preocupação com condições como as que necessitam do imunizante da múltipla como Cinomose, Parvovirose, além de doenças oriundas de parasitas como pulgas, carrapatos que podem ser transmitidos pelo ambiente ou via outros animais infectados. Há ainda verminoses, que podem surgir de modo parecido, cujo vetor da doença podem ser mosquitos ou pulgas.

Em gatos, o Manual de Cuidados para Filhotes informa e lista, desde doenças que possuem vacinas como a rinotraqueíte e vírus da leucemia felina (FeLV), até o vírus da imunodeficiência felina (FIV), a peritonite infecciosa felina (PIF), além da necessidade de prevenção a vermes e parasitas, que respectivamente, podem gerar verminoses e ectoparasitoses. Em todos os casos e para ambas espécies, recomenda-se um acompanhamento médico-veterinário para que se possa realizar a prevenção com vacinas e o tratamento adequado.

O material da Petlove ainda conta com o tema de comportamento, o veterinário da Petlove diz que os filhotes felinos podem querer pular e arranhar objetos da casa, a curiosidade pode se tornar aguçada, em especial, por lugares altos como mesas.

“Contar com uma casa gatificada, com ambientação vertical, isto é, com opções nas alturas como prateleiras, pode ser uma solução. Varinhas, bolinhas e pelúcias podem produzir uma série de outros estímulos ao bem estar como o exercício da curiosidade, mordida e instinto de caça. Enquanto isso, os filhotes caninos podem sentir vontade de morder e mastigar, podendo se tornar um hábito. Por isso, é importante oferecer brinquedos, petiscos que possam saciar essa vontade, importante checar produtos específicos como mordedores naturais ou sintéticos e ração úmida, estendo as possibilidades”, ressalta.