Se o cidadão não quiser ser levado à delegacia que cuida de crimes ambient... Leia na coluna de hoje

TURISMO

Conheça opções para uma viagem que vai marcar para sempre toda a família, com direito a museu, a zoológico, a passeio temático sobre o Ciclo da Borracha e à hospedagem bem confortável na zona urbana de Manaus ou no coração da selva

Férias em família são ótimas oportunidades para fortalecer conexões entre pais e filhos. Quanto mais marcante for o destino, maiores são as chances de criar memórias inesquecíveis. Um bom exemplo é a região da Amazônia brasileira, onde é possível contemplar fenômenos naturais, explorar a fauna e a flora da floresta, provar ingredientes locais deliciosos e ainda ver construções históricas icônicas.

A viagem pode começar por Manaus, capital do Amazonas. A cidade é lar do Bosque da Ciência, onde a criançada consegue ver de perto animais como ariranhas, jacarés e até peixes-boi. Também vale a pena ir ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), conhecido como Zoo de Manaus, que reúne mais de 200 espécies da fauna local, incluindo a famosa onça-pintada.

Outro local que faz sucesso entre as famílias é o Museu da Amazônia (Musa), situado na Reserva Florestal Adolpho Ducke. Além de reunir exposições com informações e curiosidades sobre a região, o complexo é perfeito para atividades em meio à natureza, já que conta com trilhas, jardins floridos, aquários e viveiros de insetos e borboletas.

MERCADO E TEATRO

A área próxima ao porto também é ideal para passeios. É ali que fica o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, ideal para provar ingredientes típicos e pouco encontrados em outras partes do País, como tucupi, jambu e guaraná.

Ao percorrer as ruas do destino, os viajantes ainda conseguem contemplar construções em estilo europeu que remetem ao período histórico do Ciclo da Borracha (1879-1912/1942-1945). A principal delas é o Teatro Amazonas. Construído em 1896, o prédio com fachada neoclássica ostenta uma belíssima cúpula feita com milhares de escamas de cerâmica esmaltadas nas cores da bandeira do Brasil.

Bem em frente ao suntuoso teatro, que abriga de shows a apresentações de música clássica e de ópera, o Juma Ópera Hotel, por exemplo, desponta como uma das boas opções de hospedagem para famílias.

Além de ter um restaurante que serve pratos típicos, sucessos da gastronomia internacional e receitas especiais para o paladar dos pequenos, o hotel boutique conta com acomodações confortáveis e muito bem equipadas.

BARCO E ÁRVORE

Se a escolha for por uma imersão intensa em ambientes em que a natureza fala ainda mais alto, há também o Juma Amazon Lodge, hotel de selva para turistas de todas as idades. O caminho para chegar ao empreendimento, que fica em Autazes, a três horas de Manaus, já é uma atração por si só, já que o trajeto é feito de barco e permite avistar o fenômeno natural mais famoso do pedaço: o encontro dos rios Negro e Solimões.

O ecolodge recebe os viajantes em charmosos bangalôs construídos sobre palafitas na copa das árvores – o Bangalô Família, por exemplo, tem espaço para um casal e até três crianças. Ali, a proposta central é se conectar com as pessoas, a natureza e a cultura local. Há redário, piscina de rio (a única do Brasil), restaurante e até um pequeno museu a respeito da Amazônia.

LENDAS

O grande atrativo, contudo, são os passeios que o hotel organiza pela região. Adultos e crianças podem participar de trilhas pela mata, palestras com nativos que falam sobre os costumes e as lendas dos ribeirinhos, passeios de canoa a remo e até visitar uma enorme sumaúma, árvore que pode atingir 40 metros tanto de altura quanto de diâmetro.

Para encerrar as férias em família da melhor forma possível, vale a pena se aventurar na experiência de escalada nas árvores. Disponível para pessoas a partir de três anos, a atividade é conduzida por profissionais experientes e propõe que os participantes subam ao topo das árvores mais altas para apreciar vistas diferenciadas da floresta.

Mais informações: https://www.amazonastur.am.gov.br/; https://www.instagram.com/amazonastur/; ou (92) 2101-8181/8152.