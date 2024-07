Sem limites: namorado inova e faz pedido de casamento em painel digital de shopping

Já imaginou ser pedido em casamento no telão do Correio do Estado? Pois é, essa é a história do Victor e da Aliny. No dia 12 de julho, o casal deu start em uma nova fase do relacionamento, e podem acreditar, não faltou criatividade para isso.

Victor Ferreira Domingos, 21 anos, conta que tudo começou como uma simples amizade. Eles se viram pela primeira vez na igreja, e ele admite que foi amor à primeira vista, tanto pela beleza quanto pela alegria de Aliny.

Com o tempo, foram se aproximando e criando um carinho enorme um pelo outro. Victor fazia questão de acompanhar Aliny todos os dias até a esquina da casa dela após a escola, só para ter certeza de que a amiga (na época) chegaria em segurança.

Algum tempo depois, mais precisamente em 24 de março de 2020, ele tomou coragem e pediu a bênção dos pais dela pra começarem a namorar.

Perguntado sobre como surgiu a ideia do pedido de casamento, Victor explicou que a ideia inicial era simples, mas ele decidiu transformar tudo em um "evento".

"Namoramos por 4 anos e eu decidi pedir ela em casamento. No começo, ia ser um pedido mais simples, mas acabou se tornando um evento. Resolvi fazer algo diferente: um pedido de casamento bem na frente de todo mundo no shopping. Falei com a administração do lugar, que me apoiou total. Quando cheguei lá, vi o telão e pensei que seria legal usar ele pra fazer o pedido, com um vídeo nosso e no final a pergunta 'casa comigo?'. Também pensei em fazer uns cartazes e algumas pessoas entregando rosas pra ela."

Victor contou com a ajuda do irmão e da cunhada da Aliny, Lucas e Claudiane, que levaram ela para o shopping como se fosse um dia normal. Também foram chamados familiares e amigos, fundamentais nesse momento.

Como parte do plano perfeito, contrataram uma equipe para filmar tudo. E para não levantar suspeitas, Victor disse que estava indo trabalhar. Durante o caminho, Aliny recebeu flores e viu o primeiro cartaz, começando a entender o que estava rolando.

Por fim, quando desceu a escada rolante e viu o segundo cartaz, apareceu Victor. Já na frente do telão, a o vídeo da história dos dois começou a passar, e no final apareceu o tão esperado 'casa comigo?'. Aliny ficou surpresa e logo disse sim. Ainda não sabemos a data do casamento, mas em breve vai ter festa para comemorar.