Teatro, cinema e pré-Carnaval estão entre as opções deste fim de semana

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (16/1)

Fernanda Mello - escritora brasileira

Aceito viver sem entender. Assim como aceito

minha falta de jeito, minha eterna saudade,

e essa vontade é de ser tantas e tanto e ter apenas um coração”.

Felpuda

A “engenharia política” para 2026 teria contribuído para que alguns cogitados a compor o secretariado da prefeita Adriane Lopes ficassem de fora. É que na mesa das negociações políticas para discussão de cargos pesou muito a possibilidade de alguém se mostrar mais assanhadinho e querer ocupar espaço de quem já estaria definido para disputar, digamos, a reeleição. O dito popular ensina que “barata esperta não atravessa galinheiro”. Assim sendo...

Pode ser

Nos bastidores políticos, os comentários são de que o deputado federal Marcos Pollon (PL) poderá sair do “escanteio” involuntário que se encontra desde quando tentou enfrentar cúpula do partido com a ideia de disputar a Prefeitura de Campo Grande. Dizem que ele seria o nome que poderá ser lançado ao Senado, contando com o aval de Jair Bolsonaro. O parlamentar, apesar das intempéries políticas durante a campanha eleitoral passada, continua fidelíssimo ao ex-presidente da República. É esperar para ver.



Quente

O Inmet, órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária, divulgou que, em 2024, a média das temperaturas ficou em 25,02°C, sendo 0,79°C acima da média histórica de 1991-2020, que é de 24,23°C. Já em 2023, a média anual foi de 24,92°C, 0,69°C acima da média histórica. Após análise dos desvios de temperaturas médias anuais do Brasil desde 1961 a 2024, foi verificada tendência significativa de aumento.

Exclusividade

Depois de sua passagem pela administração municipal como secretário de Governo de Adriane Lopes, o presidente estadual do PP, Marco Aurélio Santullo, não faz mais parte do staff, pois em seu lugar assumiu Youssif Domingos. Aquele dirigente se dedicará exclusivamente a tocar o barco do partido, conforme afirmou a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, a mais expressiva liderança da sigla. Ele é um dos braços direitos da parlamentar.



Mais

De acordo com a versão provisória do Estado Global do Clima 2024, publicada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), em 11 de novembro de 2024, a temperatura média da superfície global ficou 1,54°C acima da média histórica de 1850-1900, até setembro do ano passado. Com esse valor, 2024 tende a superar a temperatura média global de 2023, ano mais quente até então. Por 16 meses consecutivos (junho de 2023 a setembro de 2024), a temperatura média global provavelmente excedeu qualquer registro anterior, de acordo com a análise consolidada dos conjuntos de dados da OMM.

Dr. João Ilgenfritz Junior e Lilia Ilgenfritz com o filho Antonio

Ana Paula Setubal e Carlos Jereissati Filho

Recado

Livre das “capitanias hereditárias” que teve que assumir quando deixou o cargo de vice para ser prefeita, Adriane Lopes já deixou seu recado para secretários e diretores de autarquias: o de que sua gestão vai cobrar metas e prazos. Isso significa que o “cartão vermelho” poderá ser dado a alguém do time, sem que necessariamente ocorra alguma crise política.

Apoio

Na cerimônia de posse do secretariado, o deputado Rodolfo Nogueira (PL) parabenizou a prefeita Adriane Lopes (PP) pela escolha feita. Na sequência, colocou seu gabinete à disposição da progressista, assim como foi no primeiro mandato dela. Detalhe: em MS, o parlamentar é um dos braços direitos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no primeiro turno apoiou adversário tucano contra Adriane. Tudo indica que ano novo, vida nova. Afinal, águas passadas não movem moinhos.

Parceiro

Quem também prestigiou a prefeita Adriane Lopes, sua colega de partido, o PP, foi o deputado Gerson Claro, presidente reeleito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Não poderia ser ao contrário, pois ambos exercem dois importantes poderes: ela o Executivo de Campo Grande e ele o Legislativo estadual. O parlamentar falou em continuidade de parcerias. Ele e demais membros da Mesa Diretora tomarão posse no dia 3 de fevereiro, e no dia 4 ocorrerá a cerimônia de abertura da 3ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura.

Aniversários

Dra. Beatriz Figueiredo Dobashi,

Dr. Álvaro Haverroth Hilgert,

Dra. Maura Kawano Hokama,

Dr. Marco Antonio Piccolo,

Maria Tereza (Tetê) Ferreira Zahran,

Eva Dias da Silva Abud,

Severina Ferreira Alves,

Viriato da Cruz Bandeira Filho,

Sonia Szochalewicz Loureiro,

Dr. Nelson Barbosa Tavares Filho,

Dayse Silveira Ferrari,

Álvaro da Silva Novaes,

Ary Ricardo Brandão Delvalhes,

Cicero Sidney de Almeida,

Fulgencio Gavilan Franco,

Rivadavio do Amaral,

Jessé Gonçalves da Silva,

Rodolfo Holsback,

Durvalino de Resende,

Nilcéia Alves de Souza,

Ariane Saddi Chaves,

Jeni Bernardes Townsend,

Maura Freire Siufi,

Samuel Xavier Medeiros,

Dra. Nabuko Aida,

Dr. Neri Godoy,

Erick Hoffmann,

Rosa Martinez de Ruiz,

Edina Mettioli,

Waldo Silva Pimentel,

Ana Cristina Amador Souza,

Rosalina Garcia de Brito,

Hilda Cicalise, Valdemar Justo,

Nilson Basílio Guasso Júnior,

Ruthinéia Kruki Ferraz, Silvia Helena Suguino,

Elizia Correa de Oliveira,

Nelson Lescano Martins,

Dirce Mendes Daubian,

Elaine Cler Alexandre dos Santos,

Carla Tomásia Ramires Vilanova,

Flávio Cesar de Almeida,

Ariele Escandolhero Martinho,

Hélio Morales Leal,

Mário Roberto de Souza Filho,

Marcos Eduardo (Caco) Manvailer Esgaib,

Nelson Dias da Rosa, Mery Osna Faria,

Rafael Chaparro, Ivo Bianchine,

Patricia Conrado, Orimar Souto,

Maria da Conceição Lima,

Roberta Moreira,

Regina Célia de Andrade,

Solange César Barbosa,

Denise Souza Campos,

Lindomar Vieira,

Nádia dos Santos,

Luiz Alfredo Mayer,

Maria do Rosário Mota Terra,

Rosa Saad,

Sandra Mara de Oliveira,

Valdir Monteiro,

José Orlando Costa de Souza,

Alvino Accetturi,

Roberto Carlos Vieira Machado,

Mauro Wasilewski,

Kelly Marise Marçal Barbosa,

Ary Cândido Dias Filho,

Hermes da Silva Borges,

Luana Harumi Toome,

Ceres Laureano Leme de Correa,

Adriano Barbar de Carvalho,

Ilson Portela, Vânia Cristiane de Souza,

Ali Irabi, Mirella Barbosa Vieira,

Paulo Roberto de Oliveira Gomes,

Haroldo Picoli Junior,

Jaime Caldeira Jhunyor,

Luiz Claudio Martins Fernandes,

Maria Rita Nascimento dos Santos,

Kelly Christina Hirata,

Sebastião Trindade Mendes,

Antonio Aparecido Rodrigues,

Danielle Wardowski Cintra Martins,

Bruno Henrique Gobbo,

Alexandre Augusto Simão de Freitas,

Flávio Gotardo Coelho de Souza Furlan,

Elton Luis Nasser de Mello,

Katiusci Sandim Vilela, Everton Faleiro Pádua,

Marlon Sanches Resina Fernandes,

Greicy Carpina de Lima,

Lorena Maria da Penha Oliveira Nesello,

Eduardo Barbosa Pinto,

Nilton Nunes Nogueira,

Osvaldo Feitosa de Lima,

Paul Oserow Junior,

Osvaldo Nunes Melo,

Paulo Henrique Kalif Siqueira,

Vanessa Rodrigues Hermes,

Rubens Mozart Bucker,

Sudalene Alves Machado Rodrigues,

Maria Rita Vieira Nunes.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO



