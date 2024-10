Festa do Peixe é opção para o feriado no Distrito de Camisão - Divulgação Instagram

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com a aproximação do feriado, para quem ainda não fez planos, a 5ª Festa do Peixe de Camisão será realizada nos dias 11 e 12 de outubro.

Nesta quinta edição do evento promovido pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, haverá uma programação repleta de atrações, tanto para amantes de peixe quanto para apreciadores da música com o chamamé.

Evento Turístico

Para os amantes da natureza, a Festa do Peixe proporciona um contato único com as belezas da Estrada Parque, que fica entre o município de Piraputanga e o Distrito de Camisão.

É uma oportunidade de reunião com a população local e uma atração para os turistas que irão experimentar a culinária local, com os mais diversos pratos para amantes de peixe.

Venha Prestigiar

Na quinta edição, a Festa do Peixe caiu no gosto da população, consolidando-se como um dos principais eventos do município.

O festejo, que ocorre na área central do Distrito de Camisão, é uma oportunidade para fomentar a gastronomia regional.

Além de pratos típicos, o evento também contará com artesanato local.

Atrações

Sexta-feira (11)

A apresentação musical ficará por conta de Gleice Helena & Banda e do Grupo Campezito, que prometem não deixar ninguém parado!

Sábado (12)

A animação continua com a dupla aquidauanense Anderson & Fernandes que gravaram com o cantor Loubet e como a noite é extensa fecha a atração Kiko & Evandro. Prestigie.

Palhinha

Programação:

Local: Distrito de Camisão

Distrito de Camisão Data: 11 e 12 de outubro

11 e 12 de outubro Horário: Sexta-feira (11) a partir das 18h e sábado (12) às 11h

Assine o Correio do Estado