Produtividade média da cana nesta safra em Mato Grosso do Sul

Caso as previsões se confirmem, a safra 2024-2025 marcará um recorde histórico, reforçando a posição do Brasil como líder global na produção de grãos.

As chuvas regulares foram decisivas para o desenvolvimento das lavouras em estados como Tocantins, Piauí e Mato Grosso do Sul, apesar de curtos períodos de estiagem em algumas regiões. Segundo Edgar Preto, presidente da Conab, as condições climáticas são amplamente favoráveis, consolidando o cenário positivo para 2025.

podcast correio rural

Perspectivas do mercado do Boi em Mato Grosso do Sul em 2025

Confira a retrospectiva do mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul em 2024, com análises de preços, comparações regionais e perspectivas para 2025. Saiba mais!

16/12/2024 05h00 Compartilhar Facebook Twitter Whatsapp

Reprodução IA