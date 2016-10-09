Concursos com inscrições abertas em MS somam 139 vagas e salários até R$ 23,8 mil

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Quem busca estabilidade e está estudando para algum concurso público, em Mato Grosso do Sul, há 139 vagas com inscrições abertas. É preciso ficar atento com o prazo para efetuar o cadastro. O salário pode chegar a R$ 23,8 mil na Procuradoria Geral do Estado.

Confira os detalhes:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

São 10 vagas abertas para o cargo de Procurador do Estado, com salário inicial de R$ 23.845,67. A lotação na carreira será nas Procuradorias Regionais situadas no interior do Estado, salvo se houver vagas na Capital.

Os interessados devem realizar a inscrição preliminar, de 20 de setembro a 20 de outubro de 2016, no site www.concurso.ms.gov.br. A inscrição custa R$ 194,24.

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

O prazo para inscrição deste concurso termina hoje! O certame oferece sete vagas para preencher cargos técnico-administrativos com lotação no campi de Campo Grande.

As vagas são para técnico de tecnologia da informação (1 vaga), assistente em administração (3 vagas), técnico de laboratório/ arqueologia (1 vaga), analista de tecnologia da informação (1 vaga) e médico-veterinário/ anatomia patológica veterinária (1 vaga). Os profissionais vão trabalhar em jornadas semanais de 20h ou 40 horas, com salários de R$ 2.294,81 ou R$ 3.868,21. Além da remuneração, também haverá pagamento de auxílio alimentação no valor de R$ 458,00.

Atenção! Os interessados devem acessar o site www.copeve.ufms.br para realizar a inscrição até às 23h59 deste domingo.

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INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

O IFMS abriu concurso para contratar 44 profissionais entre professores e técnicos. Os salários variam entre R$ 2.752,81 e R$ 9.114,67.

São dois editais. O primeiro contempla as vagas de docentes para assumirem as áreas de Administração (2 vagas), Alimentos/ Tecnologia, Microbiologia de Alimentos, Química de Alimentos, Higiene e Legislação de Alimentos, Análises Microbiológicas de Alimentos Análise de Alimentos, Bioquímica de Alimentos, Métodos de Conservação de Alimentos, Operações Unitárias da Indústria de Alimentos, Projetos em Unidades de Alimentação, Análise Sensorial, Tecnologia de Produtos de Origem Animal, Vegetal (1 vaga), Biologia (1 vaga), Ciências Agrárias/Agronomia (2 vagas), Ciências Agrárias/Engenharia Agrícola (1 vaga), Ciências Agrárias/Fitotecnia (2 vagas), Edificações / Engenharia Civil (2 vagas), Elétrica/ Automação (2 vagas), Elétrica/Eletrotécnica (1 vaga), Engenharia Mecânica (1 vaga), Física (4 vagas), Informática/Desenvolvimento Web (8 vagas), Informática/Redes de Computadores (2 vagas), Matemática (5 vagas), Português/Espanhol (2 vagas), Português/Inglês (2 vagas), Metalurgia Física (1 vaga) e Português/Português (2 vagas).

O segundo visa a contratação de secretário executivo e técnico laboratório/ eletrotécnica para atuarem nos campi de Corumbá e Três Lagoas. A remuneração neste caso é de R$ 2.752,81 e R$ 4.326,21, respectivamente.

A inscrição pode ser feita pelo site www.ifms.edu.br, até o dia 07 de novembro de 2016.

EDITAL I

EDITAL II

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

O órgão está com concurso aberto para contratação de 34 servidores. Há oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior, com remunerações que variam de R$1.670,00 até R$ 5.570,00, para desenvolver atividades em jornadas semanais de 20h a 40 horas.

Confira os cargos:

Nível Fundamental: Auxiliar de Manutenção (1), Faxineira (4), Jardineiro (2), Garçom (2) e Motorista (2);

Nível Médio: Agente de Cerimonial (1), Assistente de Cerimonial (2), Assistente de Controladoria (2), Cinegrafista (1), Fotógrafo (1), Intérprete de Libras (1), Operador de Som (1), Técnico Administrativo II (7) e Técnico de Computadores (2);

Nível Superior: Analista de Comunicação (1), Coordenador Pedagógico (1), Designer Gráfico (1) e Procurador (2).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de outubro de 2016, pelo site www.fapec.com.br. As taxas de participação são de R$ 50 R$ 80 e R$ 100 e devem ser pagas por meio de boleto bancário.

PREFEITURA DE SELVÍRIA

São 44 vagas para contratar profissionais de nível médio e superior. As vagas são de de Assistente Social (1), Fisioterapeuta (1), Professores nas áreas de Educação Infantil: Professor Pedagogo (7), Professor Ensino Fundamental I: Professor Pedagogo (15), Artes (2), Ciências (2), Educação Física (4), Geografia (1), História (2), Inglês (2), Língua Portuguesa (2) e Matemática (2), Secretário Escolar (1) e Técnico de Enfermagem (1).

As remunerações variam entre R$ 823,44 a R$ 2.436,16, para desempenhar atividades em jornadas semanais de 20h a 40 horas.

Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 16 de outubro de 2016 pelo site www.consesp.com.br. As taxas são de R$ 70 e R$ 100.

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