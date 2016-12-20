Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A arrecadação federal somou R$ 102,2 bilhões em novembro, o que garantiu um leve crescimento real (retirado o efeito da inflação) de 0,11% em comparação com o mesmo mês de 2015, quando foi de R$ 95,5 bilhões. Os dados foram divulgados pela Receita Federal nesta terça-feira (20).

Com esse resultado, a arrecadação teve o segundo mês consecutivo de crescimento. Em outubro, com o resultado de R$ 45 bilhões da repatriação, a arrecadação chegou a R$ 148,7 bilhões e cresceu 33,15% na comparação com o mesmo mês de 2015.

Apesar da pequena alta no mês, a arrecadação acumulada de janeiro a novembro somou R$ 1,162 trilhão, o pior resultado para o período desde 2010. Naquele ano, a arrecadação dos 11 primeiros meses do ano somou R$ 1,123 trilhão, em valores corrigidos pela inflação.