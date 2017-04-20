Produtores rurais terão R$ 500 milhões para subsidiar milho no país

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O governo federal vai liberar R$ 500 milhões em recursos para realizar leilões públicos de subvenção aos produtores de milho da safra 2016/2017, com o objetivo de garantir preços mínimos para o grão no mercado nacional.

De acordo com portaria interministerial publicada ontem no Diário Oficial da União, os certames, a serem conduzidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), serão nos seguintes instrumentos de comercialização:

- Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro);

- Prêmio para Escoamento de Produto (PEP);

- Recompra de contrato de opção de venda e repasse de contrato de opção de venda.

A portaria, firmada pelos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, estabelece que as operações de recompra e repasse devem ser lançadas até 15 de setembro.

O lançamento das subvenções para o milho acontece poucos dias após a Conab divulgar projeção recorde para o milho segunda safra neste ano.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.