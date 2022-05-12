Universidades oferecem suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda

Universidades, escolas técnicas e faculdades oferecem suporte gratuito, voltado para os milhões de brasileiros que ainda não declararam o Imposto de Renda de 2022 e que têm até o dia 31 de maio para prestar contas. O preenchimento da declaração gera muitas dúvidas, e quem é obrigado a enviar o IR e perde o prazo paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.
Em geral, o serviço é oferecido por alunos dos cursos de ciências contábeis e administração das instituições, com a supervisão de professores. É preciso ficar atento às regras específicas de cada instituição.
Em algumas, o suporte está vinculado a campanhas de arrecadação de donativos; em outras, é preciso agendar o atendimento com antecedência e há as que oferecem suporte apenas online. Veja a lista abaixo.
No estado de São Paulo, nove unidades das Etecs e Fatecs atendem de forma remota e presencialmente em sete cidades -na capital, Bragança Paulista, Campinas, Jales, Matão, Ribeirão Preto e São Caetano do Sul.
As regras variam: algumas unidades pedem doações de alimentos como colaboração, outras exigem agendamento. Nem todas funcionam de forma presencial e remota.
INSTITUIÇÕES QUE TÊM AJUDA GRATUITA PARA DECLARAR O IR
Centro Paula Souza - Etecs e Fatecs
Modalidade: presencial e online
Onde: São Paulo, Bragança Paulista, Campinas, Jales, Matão, Ribeirão Preto e São Caetano do Sul
Quando, como e contato: variável, consulte o site do CPS para detalhes da sua unidade de preferência
Centro Universitário Módulo
Modalidade: presencial
Onde: Caraguatatuba (SP). Av. Frei Pacífico Wagner, 653 - Centro
Quando: quartas e quintas-feiras, das 16h às 18h30, com agendamento prévio pelo email. Plantão no dia 28 de maio, de 8h30 às 13h, sem necessidade de agendamento.
Contato: [email protected]
Faculdade São Sebastião
Modalidade: presencial
Onde: São Sebastião (SP). R. Agripino José do Nascimento, 177 - Vila Amélia.
Quando: terças-feiras, das 16h às 18h30, com agendamento prévio pelo email. Plantão no dia 28 de maio, de 8h30 às 13h, sem necessidade de agendamento.
Contato: [email protected]
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Modalidade: Online
Como: por meio de preenchimento do formulário
Atenção: público limitado a pessoas físicas com rendimento anual inferior a R$ 50.000 e bens e direitos inferiores a R$ 300 mil.
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - USP
Modalidade: Online
Como: Plantão de dúvidas pelo email e formulário no site.
Contato: [email protected]
Atenção: público limitado aos contribuintes que não tenham condições financeiras de contratar um serviço contábil e aos microempreendedores individuais com faturamento de até R$ 81 mil no ano. O prazo para enviar as dúvidas vai até o dia 23 de maio, e todas as respostas serão enviadas aos contribuintes até o dia 30 de maio de 2022.
Universidade Cidade De São Paulo (Unicid)
Modalidade: presencial e online
Onde: São Paulo (SP). R. Cesário Galeno, 475, Tatuapé (próximo à Estação Carrão do Metrô)
Como: Presencial de segunda a sexta, a partir das 18h com agendamento pelo email [email protected], e aos sábados, das 9 às 12hs, por ordem de chegada. O atendimento online pode ser feito por meio dos dois emails.
Contato: [email protected], [email protected] e (11) 2178 1212
Atenção: a instituição pede a doação de fraldas geriátricas ou leite em pó em troca do atendimento.
Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha (Cesuca)
Modalidade: presencial e por telefone
Onde: Cachoeirinha (RS). R. Silvério Manoel da Silva, 160
Como: Presencial de segunda a sexta, das 13h às 21h, com agendamento por telefone. O atendimento também pode ser feito por telefone.
Contato: (51) 3396-1062
Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)
Modalidade: presencial e online
Onde: Brasília (DF). 704/904 sul, Conjunto A, Asa Sul.
Como: Presencialmente às terças e sextas, das 18h30 às 19h30. Os atendimentos virtuais serão feitos por email.
Contato: [email protected]
Atenção: Os interessados em receber este auxílio do UDF de forma online devem enviar a mensagem e informar no assunto: Imposto de Renda Pessoa Física. No corpo do email, o contribuinte deve inserir um resumo da situação e um telefone celular de contato.
Em alguns casos, será solicitado o atendimento por vídeo ou áudio, e o solicitante será informado por email sobre os dias e horários específicos para a realização da chamada.
Uniprocessus
Modalidade: presencial e online
Onde: Águas Claras (DF). Avenida das Araucárias, 4.400.
Quando e como: Presencialmente nas terças e quintas, das 17 às 19h. Online, por email.
Contato: [email protected] e (61) 3562-6343
QUAIS DOCUMENTOS REUNIR PARA A DECLARAÇÃO DO IR
- RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço do contribuinte e de seus dependentes legais.
- Comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2021.
- Declaração anterior com recibo de entrega (se houver).
- Informes de rendimentos de instituições financeiras.
- Informe de rendimentos de salários, aposentadorias, aluguéis recebidos e outras possíveis rendas.
- Dados de pensão alimentícia.
- Dados de veículos e imóveis.
- Comprovantes de despesas que possam ser abatidas (despesas médicas e odontológicas, educação, previdência privada, dentre outras).
- Informações de renda variável.
- Informe de rendimentos do cônjuge em caso de declaração conjunta (quando houver).
- Comprovante de aquisição, venda ou propriedade de bens móveis e imóveis.
- Comprovantes de despesas do livro-caixa (para prestadores de serviços autônomos).
- Comprovantes de pagamento à previdência privada e oficial; comprovantes de doações para fins de incentivos fiscais (Fundos da Criança e do Adolescente, Lei Rouanet, Audiovisuais, entre outros).
QUEM PRECISA DECLARAR O IR EM 2022
- Trabalhadores, aposentados e servidores públicos que receberam rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70 no ano de 2021.
- Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil em 2021, o que inclui o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o seguro-desemprego, por exemplo.
- Quem tinha, em 31/12/2021, bens e direitos de mais de R$ 300 mil.
- O contribuinte que realizou alguma operação na Bolsa de Valores em 2021.
- Quem passou a morar no Brasil e aqui estava em 31/12/2021.
- O contribuinte que optou pela isenção do IR sobre o ganho de capital (lucro) na venda de imóvel residencial cujo valor foi aplicado na compra de outro imóvel no país, no prazo de até 180 dias da venda.
- Quem teve receita bruta com atividade rural de mais de R$ 142.798,50 ou quer compensar as perdas nesta área.