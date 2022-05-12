Universidades oferecem suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda

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Universidades, escolas técnicas e faculdades oferecem suporte gratuito, voltado para os milhões de brasileiros que ainda não declararam o Imposto de Renda de 2022 e que têm até o dia 31 de maio para prestar contas. O preenchimento da declaração gera muitas dúvidas, e quem é obrigado a enviar o IR e perde o prazo paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

Em geral, o serviço é oferecido por alunos dos cursos de ciências contábeis e administração das instituições, com a supervisão de professores. É preciso ficar atento às regras específicas de cada instituição.

Em algumas, o suporte está vinculado a campanhas de arrecadação de donativos; em outras, é preciso agendar o atendimento com antecedência e há as que oferecem suporte apenas online. Veja a lista abaixo.

No estado de São Paulo, nove unidades das Etecs e Fatecs atendem de forma remota e presencialmente em sete cidades -na capital, Bragança Paulista, Campinas, Jales, Matão, Ribeirão Preto e São Caetano do Sul.

As regras variam: algumas unidades pedem doações de alimentos como colaboração, outras exigem agendamento. Nem todas funcionam de forma presencial e remota.

INSTITUIÇÕES QUE TÊM AJUDA GRATUITA PARA DECLARAR O IR

Centro Paula Souza - Etecs e Fatecs

Modalidade: presencial e online

Onde: São Paulo, Bragança Paulista, Campinas, Jales, Matão, Ribeirão Preto e São Caetano do Sul

Quando, como e contato: variável, consulte o site do CPS para detalhes da sua unidade de preferência

Centro Universitário Módulo

Modalidade: presencial

Onde: Caraguatatuba (SP). Av. Frei Pacífico Wagner, 653 - Centro

Quando: quartas e quintas-feiras, das 16h às 18h30, com agendamento prévio pelo email. Plantão no dia 28 de maio, de 8h30 às 13h, sem necessidade de agendamento.

Contato: [email protected]

Faculdade São Sebastião

Modalidade: presencial

Onde: São Sebastião (SP). R. Agripino José do Nascimento, 177 - Vila Amélia.

Quando: terças-feiras, das 16h às 18h30, com agendamento prévio pelo email. Plantão no dia 28 de maio, de 8h30 às 13h, sem necessidade de agendamento.

Contato: [email protected]

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)

Modalidade: Online

Como: por meio de preenchimento do formulário

Atenção: público limitado a pessoas físicas com rendimento anual inferior a R$ 50.000 e bens e direitos inferiores a R$ 300 mil.

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - USP

Modalidade: Online

Como: Plantão de dúvidas pelo email e formulário no site.

Contato: [email protected]

Atenção: público limitado aos contribuintes que não tenham condições financeiras de contratar um serviço contábil e aos microempreendedores individuais com faturamento de até R$ 81 mil no ano. O prazo para enviar as dúvidas vai até o dia 23 de maio, e todas as respostas serão enviadas aos contribuintes até o dia 30 de maio de 2022.

Universidade Cidade De São Paulo (Unicid)

Modalidade: presencial e online

Onde: São Paulo (SP). R. Cesário Galeno, 475, Tatuapé (próximo à Estação Carrão do Metrô)

Como: Presencial de segunda a sexta, a partir das 18h com agendamento pelo email [email protected], e aos sábados, das 9 às 12hs, por ordem de chegada. O atendimento online pode ser feito por meio dos dois emails.

Contato: [email protected], [email protected] e (11) 2178 1212

Atenção: a instituição pede a doação de fraldas geriátricas ou leite em pó em troca do atendimento.

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha (Cesuca)

Modalidade: presencial e por telefone

Onde: Cachoeirinha (RS). R. Silvério Manoel da Silva, 160

Como: Presencial de segunda a sexta, das 13h às 21h, com agendamento por telefone. O atendimento também pode ser feito por telefone.

Contato: (51) 3396-1062

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)

Modalidade: presencial e online

Onde: Brasília (DF). 704/904 sul, Conjunto A, Asa Sul.

Como: Presencialmente às terças e sextas, das 18h30 às 19h30. Os atendimentos virtuais serão feitos por email.

Contato: [email protected]

Atenção: Os interessados em receber este auxílio do UDF de forma online devem enviar a mensagem e informar no assunto: Imposto de Renda Pessoa Física. No corpo do email, o contribuinte deve inserir um resumo da situação e um telefone celular de contato.

Em alguns casos, será solicitado o atendimento por vídeo ou áudio, e o solicitante será informado por email sobre os dias e horários específicos para a realização da chamada.

Uniprocessus

Modalidade: presencial e online

Onde: Águas Claras (DF). Avenida das Araucárias, 4.400.

Quando e como: Presencialmente nas terças e quintas, das 17 às 19h. Online, por email.

Contato: [email protected] e (61) 3562-6343

QUAIS DOCUMENTOS REUNIR PARA A DECLARAÇÃO DO IR

RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço do contribuinte e de seus dependentes legais.

Comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2021.

Declaração anterior com recibo de entrega (se houver).

Informes de rendimentos de instituições financeiras.

Informe de rendimentos de salários, aposentadorias, aluguéis recebidos e outras possíveis rendas.

Dados de pensão alimentícia.

Dados de veículos e imóveis.

Comprovantes de despesas que possam ser abatidas (despesas médicas e odontológicas, educação, previdência privada, dentre outras).

Informações de renda variável.

Informe de rendimentos do cônjuge em caso de declaração conjunta (quando houver).

Comprovante de aquisição, venda ou propriedade de bens móveis e imóveis.

Comprovantes de despesas do livro-caixa (para prestadores de serviços autônomos).

Comprovantes de pagamento à previdência privada e oficial; comprovantes de doações para fins de incentivos fiscais (Fundos da Criança e do Adolescente, Lei Rouanet, Audiovisuais, entre outros).

QUEM PRECISA DECLARAR O IR EM 2022