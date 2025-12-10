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INSS suspende repasse de valores descontados em empréstimos consignados vinculados ao Master

Por medida cautelar, o repasse de descontos referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito nos benefícios do instituo

Estadão Conteúdo

09/12/2025 - 21h00
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu, por medida cautelar, o repasse de descontos referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito nos benefícios do instituo vinculados ao Banco Master. A suspensão se refere aos valores descontados sem prévia oitiva do interessado.

A decisão, assinada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr , no dia 26 de novembro, justifica que esta é uma "medida necessária para cessar possíveis irregularidades e resguardar o interesse público, até a conclusão definitiva do processo de apuração".

A suspensão foi revelada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo o INSS, a medida já gerou o bloqueio de R$ 27 milhões em repasses até esta terça-feira, 9.

A suspensão é decorrente de processo instaurado para apurar irregularidades no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre o INSS e o Banco Master, conforme manifestação da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (Dirben) e da Procuradoria Federal Especializada.

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