Resultado da + Milionária de ontem, concurso 402, quinta-feira (29/10): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 402 da + Milionária na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 109 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 144.694,20)

2 apostas ganhadoras, (R$ 144.694,20) 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 17 apostas ganhadoras, (R$ 7.565,71)

17 apostas ganhadoras, (R$ 7.565,71) 4 acertos + 2 trevos - 100 apostas ganhadoras, (R$ 1.378,04)

100 apostas ganhadoras, (R$ 1.378,04) 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1033 apostas ganhadoras, (R$ 133,40)

1033 apostas ganhadoras, (R$ 133,40) 3 acertos + 2 trevos - 1839 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)

1839 apostas ganhadoras, (R$ 50,00) 3 acertos + 1 trevo - 12980 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)

12980 apostas ganhadoras, (R$ 24,00) 2 acertos + 2 trevos - 14533 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)

14533 apostas ganhadoras, (R$ 12,00) 2 acertos + 1 trevo - 98449 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 402 são:

36 - 07 - 35 - 43 - 13 - 06

Trevos sorteados: 3 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 403

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre domingo, 1 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 403. O valor da premiação está estimado em R$ 110 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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