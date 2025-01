Aposta de MS leva R$ 632 mil em jogo da Lotofácil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma aposta de Caarapó, município distante 273 km de Campo Grande, acertou os 15 números sorteados no concurso 3286 da Lotofácil e dividiu o prêmio máximo de R$ 1,7 milhão com outros dois sortudos.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, a aposta caarapoense foi realizada na Lotérica Machado Quintino, conhecida como Lotérica Zebrinha, localizada na Avenida Dom Pedro II, no Centro da cidade.

Ainda, foi através de uma aposta simples, ou seja, o apostador marcou 15 números, justamente aqueles que seriam sorteados no referido concurso. Com isso, o caarapoense embolsou R$ 632.757,06. As outras duas apostas que acertaram todas as dezenas são de Anagé (BA) e Itaquaquecetuba (SP).

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta terça-feira, 7 de janeiro, às 20h, com transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no Youtube.

Rateio - Lotofácil 3286

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3286 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

15 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 632.757,06 cada);

14 acertos - 303 apostas ganhadoras (R$ 1.876,58 cada);

13 acertos - 10.812 apostas ganhadoras (R$ 30,00 cada);

12 acertos - 136.536 apostas ganhadoras (R$ 12,00 cada);

11 acertos - 747.557 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada);

Além do sortudo de Caarapó, outras três de MS (duas de Campo Grande e uma de Três Lagoas) acertaram 14 números.

Os números da Lotofácil 3286 são:

25 - 14 - 08 - 13 - 21 - 01 - 18 - 24 - 23 - 05 - 04 - 20 - 06 - 11 - 07

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

