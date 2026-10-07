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Assembleia aprova projeto que estende até 2065 prazo para zerar déficit da previdência em MS

Nova proposta que aumenta em 19 anos o prazo e reduz aportes do Estado nos primeiros anos passou em segunda votação e vai à sanção do governador

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/10/2026 - 15h16
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Deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovaram, em segunda discussão nesta quarta-feira (7), projeto de lei que amplia em 19 anos o prazo para zerar o deficit atuarial da previdência dos servidores estaduais. A matéria vai agora para sanção do governador Eduardo Riedel (PP).

Conforme reportagem do Correio do Estado, até então, o plano em vigor prevê a eliminação do rombo até 2046, mas com a aprovação do Projeto de Lei nº 127/2026, encaminhado pelo Executivo à Assembleia Legislativa, o cronograma será estendido até 2065, reduzindo os aportes que o Estado terá de fazer nos próximos anos.

A mudança representa um alívio para o caixa estadual no curto prazo, ao diminuir os valores que precisam ser destinados ao Regime Próprio de Previdência Social (MSPrev), embora prolongue por quase duas décadas o período de amortização do passivo previdenciário.

De acordo com o projeto, o déficit técnico atuarial a ser equacionado a partir do exercício de 2026 corresponde a pouco mais de R$ 6,342 bilhões.

Os aportes suplementares, recursos que vão além das contribuições patronais obrigatórias, foi definido em 188.139.007,78 em 2026.

Em 2027, sobe para R$ 293,4 milhões anuais (R$ 24,45 milhões mensais). Em 2028, chega a R$ 396,9 milhões e, em 2029, a R$ 423,8 milhões. A partir de 2030, o valor anual passa a ser de R$ 450,6 milhões (R$ 37,55 milhões mensais), permanecendo nesse patamar até 2065.

Na mensagem encaminhada à Assembleia, o governador Eduardo Riedel afirma que o relatório “demonstrou redução do deficit", que antes era de R4 9,16 bilhões e, diante disso, após análise da equipe da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), bem como do Poder Executivo Estadual, conclui-se pela revisão do plano, alterando o calendário e alongando o período de pagamento.

Na base considerada pelo estudo, havia 31.780 servidores civis ativos, 25.049 aposentados e 5.006 pensionistas. Entre os militares, eram 6.886 ativos, 4.652 inativos e 1.403 pensionistas. 

O governador também ressalta que o relatório atuarial foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social e apresentado ao Conselho Deliberativo da Ageprev. 

Além do plano de amortização, o projeto muda a composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Ageprev. Cada um passará a ter 12 titulares, incluindo representantes dos Poderes e órgãos estaduais e servidores ativos e aposentados. A justificativa é de adequar a estrutura às regras do Pró-Gestão RPPS. 

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7136, terça-feira (06/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2026 08h43

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7136 da Quina na noite desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 63 apostas ganhadoras (R$ 10.208,67)
  • 3 acertos - 5.479 apostas ganhadoras (R$ 111,79)
  • 2 acertos - 136.684 apostas ganhadoras (R$ 4,48)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7136 são:

  • 60 - 30 - 14 - 53 - 13

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7137

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7137. O valor da premiação está estimado em R$ 26,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3798, terça-feira (06/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana; veja números sorteados

07/10/2026 08h42

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3798 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 1.584.075,31)
  • 14 acertos - 302 apostas ganhadoras (R$ 2.048,52)
  • 13 acertos - 10000 apostas ganhadoras (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 134978 apostas ganhadoras (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 748827 apostas ganhadoras (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3798 são:

  •  11 - 23 - 06 - 20 - 05 - 14 - 09 - 19 - 02 - 04 - 18 - 01 - 08 - 10 - 07 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3800

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3800. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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