Bolsa Família libera R$ 143 Milhões para 208 mil famílias de MS

Em Mato Grosso do Sul, mais de 208 mil famílias começam a receber o Bolsa Família nesta quinta-feira (18). De acordo com o cronograma, os beneficiários dos 79 municípios do estado terão até o dia 31 deste mês para sacar um total de R$ 142,3 milhões destinados às famílias que fazem parte do programa. Em todo o país, 20,8 milhões de famílias serão contempladas.

Os repasses serão escalonados de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Os primeiros a receber serão nesta quinta-feira (18), e os pagamentos serão concluídos no dia 31 deste mês.

De acordo com o cronograma do Bolsa Família, Mato Grosso do Sul tem 123,9 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o benefício, o que representa um acréscimo de R$ 150 no valor para cada criança dentro da faixa etária. A média do benefício no estado é de R$ 684,23.

Outros benefícios complementares, no valor suplementar de R$ 50, atendem 185 mil crianças e jovens entre sete e 18 anos, além de 13,8 mil gestantes e 4,6 mil mulheres em fase de amamentação no estado. Os pagamentos desses benefícios somam R$ 8,9 milhões.

De acordo com o cronograma do Bolsa Família, Campo Grande tem o maior número de famílias beneficiadas em Mato Grosso do Sul. São 53,3 mil famílias que receberão investimentos de R$ 669,14 cada uma.

Acompanhe abaixo a sequência dos cinco municípios com maior número de famílias contempladas.

Dourados – 13,6 mil

Corumbá – 10,7 mil

Ponta Porã – 9,9 mil

Três Lagoas – 8 mil



Dados nacionais

No país, 20,8 milhões de famílias, distribuídas entre 5.570 municípios brasileiros, foram contempladas pelo benefício.

Na divisão por estados, São Paulo concentra o maior número de famílias beneficiadas em julho, com 2,53 milhões de contemplados.

