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Carne de MS registra segundo mês de queda após limite da cota chinesa

Embarques da proteína perderam força após redução das compras da China; Estado, porém, mantém exportações totais em alta

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

07/10/2026 - 17h30
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As exportações de carne bovina de Mato Grosso do Sul entraram pelo segundo mês consecutivo em ritmo de queda, em meio à redução das compras da China e às novas barreiras comerciais impostas ao produto brasileiro. O movimento ocorre justamente depois de a proteína registrar forte crescimento no primeiro semestre e ganhar espaço na pauta exportadora do Estado.

Dados do Comex Stat, sistema oficial de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que as exportações brasileiras de carne bovina recuaram novamente em setembro. Foram 195,2 mil toneladas embarcadas, queda de 38% em relação ao mesmo mês de 2025. Em valor, as vendas somaram US$ 1,23 bilhão, retração de 30,6%.

Em agosto, os embarques nacionais já haviam registrado queda de 27,1% no volume e de 19,7% no valor, segundo o mesmo levantamento do Comex Stat. A sequência marca a perda de ritmo da proteína após meses de forte expansão.

O principal fator está na redução das compras chinesas. A China atingiu o limite da cota de importação de carne bovina brasileira estabelecida para 2026. Acima desse volume, passou a incidir uma tarifa adicional de 55%, além da alíquota de 12% já aplicada ao produto.

A medida afetou diretamente o principal mercado da carne brasileira e reduziu o ritmo dos embarques. Dados do Comex Stat mostram que, em agosto, as compras chinesas de carne bovina brasileira despencaram em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em MS, o impacto já havia aparecido nos dados de agosto. Segundo levantamento o Estado exportou 21,98 mil toneladas de carne bovina naquele mês, com faturamento de US$ 140,38 milhões. Em relação a julho, a queda foi de 27,3% no volume e de 28,3% na receita.

A retração foi puxada principalmente pela China. As vendas sul-mato-grossenses ao país asiático caíram de 11,29 mil toneladas em julho para 2,43 mil toneladas em agosto, redução de 78,4%. Em receita, o recuo foi de US$ 74,51 milhões para US$ 14,28 milhões, queda de 80,8%.

Crescimento

A queda ocorre após um primeiro semestre de forte avanço da carne bovina sul-mato-grossense. Dados do Comex compilados pelo setor mostram que, entre janeiro e junho, o Estado exportou US$ 1,17 bilhão em produtos bovinos, alta de 47,9% em relação ao mesmo período de 2025. O volume chegou a 198,1 mil toneladas, crescimento de 23,4%.

No acumulado de janeiro a julho, as exportações de produtos bovinos chegaram a US$ 1,33 bilhão, avanço de 42,6%, conforme levantamento do Comex Stat. O volume passou de 175,8 mil para 211,8 mil toneladas.

A China havia sido um dos principais motores desse crescimento. Entre janeiro e julho, as vendas sul-mato-grossenses de produtos bovinos ao país somaram US$ 586 milhões, alta de 84% em relação ao mesmo período de 2025. Para os Estados Unidos, foram US$ 243,3 milhões, aumento de 42%.

Apesar da perda de força da carne, O Estado ainda mantém crescimento nas exportações totais.

Os dados do apontam que MS  acumulou US$ 9,22 bilhões em exportações entre janeiro e setembro de 2026, alta de 12,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial chegou a US$ 7,43 bilhões.

A indústria também contribui para sustentar o desempenho. O levantamento analisados pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) mostram que as exportações industriais somaram US$ 5,39 bilhões entre janeiro e agosto, crescimento de 5% e recorde para o período.

A celulose e o papel lideraram as vendas industriais, com US$ 2,15 bilhões, enquanto o complexo frigorífico movimentou US$ 1,89 bilhão no período.

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2451, terça-feira (06/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2026 08h44

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2451 da Timemania na noite desta terça-feira, 6 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 39.745,89)
  • 5 acertos - 133 apostas ganhadoras (R$ 1.707,66)
  • 4 acertos - 2.620 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 25.714 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • AMERICA /RN - 8.921 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2451 são:

  • 38 - 06 - 34 - 58 - 53 - 69 - 04
  • Time do Coração: 06 - América de Natal  (RN)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2455

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 8 de outubro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2455. O valor da premiação está estimado em R$ 19 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dentre as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7136, terça-feira (06/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2026 08h43

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7136 da Quina na noite desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 63 apostas ganhadoras (R$ 10.208,67)
  • 3 acertos - 5.479 apostas ganhadoras (R$ 111,79)
  • 2 acertos - 136.684 apostas ganhadoras (R$ 4,48)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7136 são:

  • 60 - 30 - 14 - 53 - 13

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7137

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7137. O valor da premiação está estimado em R$ 26,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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