Carne de MS registra segundo mês de queda após limite da cota chinesa

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As exportações de carne bovina de Mato Grosso do Sul entraram pelo segundo mês consecutivo em ritmo de queda, em meio à redução das compras da China e às novas barreiras comerciais impostas ao produto brasileiro. O movimento ocorre justamente depois de a proteína registrar forte crescimento no primeiro semestre e ganhar espaço na pauta exportadora do Estado.

Dados do Comex Stat, sistema oficial de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que as exportações brasileiras de carne bovina recuaram novamente em setembro. Foram 195,2 mil toneladas embarcadas, queda de 38% em relação ao mesmo mês de 2025. Em valor, as vendas somaram US$ 1,23 bilhão, retração de 30,6%.

Em agosto, os embarques nacionais já haviam registrado queda de 27,1% no volume e de 19,7% no valor, segundo o mesmo levantamento do Comex Stat. A sequência marca a perda de ritmo da proteína após meses de forte expansão.

O principal fator está na redução das compras chinesas. A China atingiu o limite da cota de importação de carne bovina brasileira estabelecida para 2026. Acima desse volume, passou a incidir uma tarifa adicional de 55%, além da alíquota de 12% já aplicada ao produto.

A medida afetou diretamente o principal mercado da carne brasileira e reduziu o ritmo dos embarques. Dados do Comex Stat mostram que, em agosto, as compras chinesas de carne bovina brasileira despencaram em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em MS, o impacto já havia aparecido nos dados de agosto. Segundo levantamento o Estado exportou 21,98 mil toneladas de carne bovina naquele mês, com faturamento de US$ 140,38 milhões. Em relação a julho, a queda foi de 27,3% no volume e de 28,3% na receita.

A retração foi puxada principalmente pela China. As vendas sul-mato-grossenses ao país asiático caíram de 11,29 mil toneladas em julho para 2,43 mil toneladas em agosto, redução de 78,4%. Em receita, o recuo foi de US$ 74,51 milhões para US$ 14,28 milhões, queda de 80,8%.

Crescimento

A queda ocorre após um primeiro semestre de forte avanço da carne bovina sul-mato-grossense. Dados do Comex compilados pelo setor mostram que, entre janeiro e junho, o Estado exportou US$ 1,17 bilhão em produtos bovinos, alta de 47,9% em relação ao mesmo período de 2025. O volume chegou a 198,1 mil toneladas, crescimento de 23,4%.

No acumulado de janeiro a julho, as exportações de produtos bovinos chegaram a US$ 1,33 bilhão, avanço de 42,6%, conforme levantamento do Comex Stat. O volume passou de 175,8 mil para 211,8 mil toneladas.

A China havia sido um dos principais motores desse crescimento. Entre janeiro e julho, as vendas sul-mato-grossenses de produtos bovinos ao país somaram US$ 586 milhões, alta de 84% em relação ao mesmo período de 2025. Para os Estados Unidos, foram US$ 243,3 milhões, aumento de 42%.

Apesar da perda de força da carne, O Estado ainda mantém crescimento nas exportações totais.

Os dados do apontam que MS acumulou US$ 9,22 bilhões em exportações entre janeiro e setembro de 2026, alta de 12,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial chegou a US$ 7,43 bilhões.

A indústria também contribui para sustentar o desempenho. O levantamento analisados pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) mostram que as exportações industriais somaram US$ 5,39 bilhões entre janeiro e agosto, crescimento de 5% e recorde para o período.

A celulose e o papel lideraram as vendas industriais, com US$ 2,15 bilhões, enquanto o complexo frigorífico movimentou US$ 1,89 bilhão no período.