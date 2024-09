CNU libera cartões de resposta; Veja como acessar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A partir desta terça-feira (10), candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) podem acessar as imagens de seus cartões de resposta. O material já está disponível na Área do Candidato, no site oficial do concurso. Para visualizar os cartões, será necessário realizar o login com as credenciais do portal gov.br.

O processo de digitalização dos cartões de resposta foi iniciado no começo de setembro, logo após a conclusão do recolhimento de todos os documentos e materiais utilizados no dia do exame. A Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso, garantiu que todos os registros foram preservados com segurança, assegurando o acesso adequado às informações.

As notas finais das provas objetivas, assim como a nota preliminar das questões discursivas, serão divulgadas no dia 8 de outubro. Os candidatos terão os dias 8 e 9 de outubro para solicitar a revisão das notas das questões discursivas, caso julguem necessário. No mesmo dia, será feita a convocação para o envio de títulos, processo que será realizado online, via upload.

O resultado final do CNU está previsto para ser divulgado em 21 de novembro. As convocações para posse e início dos cursos de formação começam em janeiro de 2025.

Para mais informações sobre o concurso e para acessar o gabarito das provas, os candidatos podem consultar o site oficial da Fundação Cesgranrio.

