Com R$ 51,5 bilhões, produção agrícola de MS bate recorde

Mato Grosso do Sul bateu recorde, segundo levantamento da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com crescimento registrado tanto em área colhida como na própria receita, que bateu R$ 51,5 bilhões.

Cabe apontar que, a Pesquisa do IBGE consiste em levantamentos municipais sobre:

Área destinada à colheita,

Área colhida,

Quantidade produzida,

Rendimento médio obtido

Valor da produção das culturas temporárias e permanentes

Em números absolutos, o valor da produção (51,5 bilhões de reais) indica crescimento de 3% na receita obtida, se comparados os desempenhos entre os dados de 2022 e esse último levantamento de 2023.

Inclusive, o desempenho de Mato Grosso do Sul destoa até mesmo dos índices de nível nacional, que teve queda de 2,3% no período diante dos R$ 814,5 bilhões de resultado recente.

Alguns fatores contribuíram para esse desempenho negativo nacional, como superoferta da soja e milho e o "esfriamento" dos chamados "mercados consumidores globais", o que fez o preço dos produtos agrícolas oscilar.

Desempenho de MS

Esses R$ 51,5 bilhões de receita são fruto dos 7,3 milhões de hectares totais de área colhida, índice esse que, por sua vez, também teve um crescimento anual, correspondente a 5,8% diante dos dados de 2022.

Tudo isso enquanto o território nacional sofria as influências climáticas, do tradicional fenômeno La Niña, que concentrou sua estiagem severa característica mais para o extremo sul brasileiro.

Porém, a exemplo do trigo sul-mato-grossense, os desempenhos locais foram favoráveis, com alta de quase 72 porcento (71,9% para ser exato) no valor de produção dessa commoditie.

Com base nos dados da PAM do IBGE, abaixo você confere o desempenho de cada cultura em Mato Grosso do Sul, listando os hectares de áreas plantada e colhida; as quantidades produzidas, em toneladas, bem como os respectivos valores de produção:

Destaque para soja que, se considerado valor gerado, segue com os melhores desempenhos que incluem recorde na produção de 2023 e um volume de mais de 14 milhões de toneladas geradas em MS.

Esses exatos 14,2 milhões de toneladas produzidas representam incremento de 67%; sendo o maior valor de produção em MS, em R$ 33,9 bilhões que representam crescimento de 37,2%

Com 622.605 hectares plantados e colhidos, maiores volumes do Estado, a produção de Maracaju aparece em 12º entre os mais de cinco mil municípios que compõe o levantamento.

Em todo o Estado, o espaço voltado à colheita cresceu 4,3% no ano passado, puxado por:

soja (5,1%), milho (0,4%), cana-de-açúcar (4,6%), sorgo (5,4%), mandioca (0,4%) e trigo (5,3%)

Além disso, a oleaginosa com o melhor desempenho em Mato Grosso do Sul coloca o Estado em 4º entre os maiores produtores de soja do País, com 14.193.250 toneladas produzidas, atrás apenas de Mato Grosso (44 milhões); Paraná (21 milhões) e Goiás (17).

Cenário geral

Nacionalmente, a mais recente pesquisa do IBGE indica queda de 2,3%, que quebra o desempenho de seis anos de altas consecutivas, apesar do recorde alcançado com a safra de grãos, que bateu 316,4 milhões de toneladas, indicando aumento de quase 20% no volume.

Somadas todas as cultas, a área plantada nacional atingiu 96,3 milhões de hectares, cerca de cinco milhões a mais, que por sua vez representa expansão crescente.

Do território nacional, os cinco principais produtos no ranking de produção, se comparado entre 2022 e 23, são:

soja (0,4%),

cana-de-açúcar (8,5%),

milho (-26,2%),

café (-15,2%) e

algodão (-9,0%).



