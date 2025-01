Com vagas em MS, Ibama abre concurso com salário de até R$ 9,9 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na manhã desta sexta-feira (24), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o edital do concurso público que prevê 460 vagas espalhadas pelo Brasil inteiro para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Ambiental, com salário inicial de até R$ 9,9 mil.

Ao todo, das 460 vagas oferecidas, 130 são para o cargo de Analista Administrativo e 330 para o cargo de Analista Ambiental. Em Mato Grosso do Sul, são três para Analista Administrativo e cinco para Analista Ambiental - Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental.

Ambas as funções têm carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 9,9 mil, mas há gratificações de R$ 464 para especialização, R$ 922 para mestrado e R$ 1,3 mil para doutorado. Além disso, todas contam com auxílio-alimentação de R$ 1 mil e exigem nível superior completo.

As inscrições abrem no próximo dia 30 de janeiro e encerram em 18 de fevereiro, sendo feita pelo site oficial do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do processo seletivo. O interessado precisa pagar uma taxa de R$ 95 para realização da prova.

Há a possibilidade de pedido de isenção da taxa, mas precisa atender aos requisitos expostos no edital, como, por exemplo, para doadores de medula óssea e cadastrados no Cadúnico.

A aplicação das provas acontece no dia 6 de abril, em todas as capitais brasileiras, incluindo Campo Grande e Distrito Federal (DF). O resultado final está previsto para sair em 7 de maio, via publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Para conferir o edital completo, clique aqui.

SAIBA

O último concurso do Ibama aconteceu há quase quatro anos, em 2021, quando o instituto ofertou 568 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários de R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64, respectivamente.

