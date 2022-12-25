Praga danosa a lavouras é detectada em cultivo de soja no Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/ Iagro

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Planta daninha considerada praga para lavouras, é detectada em cultivo de soja no Mato Grosso do Sul.

A praga foi detectada em propriedade rural, no distrito de Porto Caiuá, município de Naviraí, durante ações oficiais de vigilância Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul (Iagro).

Em analise de amostras coletadas, foi identificada a espécie Amaranthus palmeri (caruru palmeri ou caruru gigante) que é uma planta daninha exótica de crescimento rápido e extremamente agressiva.

Segundo o Minísterio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(MAPA), a Caruru palmeri é uma planta com o maior risco fitossanitário para o Brasil.

A praga tem capacidade de reduzir a produtividade de soja, milho e algodão em aproximadamente 80% a 90%, além da possibilidade de cruzamento com outras espécies do gênero, inclusive com transferência de genes de resistência aos herbicidas.

Em Mato Grosso do Sul, o Iagro tem adotado as medidas fitossanitárias devidas para identificação da origem, via de introdução e a dispersão da praga, visando a supressão e controle, bem como recolhimento de evidências para promover medidas de erradicação dos focos existentes e ações preventivas para não ocorrência de novos casos.

Aviso

O Ministério da Agricultura faz um alerta para os produtores adotarem medidas fitossanitárias para o controle da praga.

"Monitoramento quinzenal nos cultivos agrícolas; restringir o trânsito de maquinários (caminhões, implementos e colhedora) de fora da propriedade rural; em talhões infestados promover a desinfestação do maquinário agrícola na propriedade rural, antes de utilização em outra área sem a ocorrência da praga; e em caso de presença de plantas de caruru com resistência a herbicidas, ensacar a planta antes do arranque e promover a incineração do material vegetal".

O Mapa ainda acrescenta que devido ao seu potencial de disseminação e de danos às culturas que atinge, é de fundamental importância a notificação imediata de quaisquer suspeitas de ocorrência da praga às autoridades fitossanitárias locais - Iagro ou SFA-MS - para evitar sua dispersão e mitigar os impactos diretos e indiretos que a praga pode causar.

Identificação

De acordo com o Iagro, a praga danosa é originária de regiões áridas do Estados Unidos e México, presente em vários países.

Foi identificada no Estado de Mato Grosso pela primeira vez em lavouras de algodoeiro, soja e milho na safra 2014/15.

As caracteristicas físicas da planta são as seguintes: são plantas robustas e podem atingir 2m de altura;Tem crescimento muito rápido (médias de 2 a 3 cm por dia), exigindo monitoramento constante para aplicar herbicidas pós-emergentes no estádio ideal da erva; Tem alta capacidade de produção de sementes e as sementes possuem tamanho extremamente reduzido, em formato de discos ou arredondadas, medindo de 1 a 2 mm, o que facilita muito sua dispersão.