Lançado em julho deste ano, o programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, já contabiliza 13,4 milhões em dívidas negociadas e mais de 19 mil sul-mato-grossenses atendidos. Os dados são do "Censo Nacional do Programa Desenrola Brasil", divulgado hoje (8) pelo Ministério da Fazenda e Bolsa de Valores do Brasil.

Já a Capital, está no Top 30 das cidades com mais operações efetuadas, ocupando a 8ª colocação com 10.493 mil CPFs negociados, mais de 12,2 mil negociações efetivadas, que totalizaram R$ 7.497,017 milhões em valores renegociados.

Em dados gerais, Mato Grosso do Sul está na 14ª posição em número de negociações entre os estados brasileiros. Foram 41.819 contratos renegociados por 19.149 CPFs, o que corresponde a R$13.490.997 em valores negociados.

Apesar desse montante, a adesão da população inadimplente ao programa Desenrola Brasil ainda é pouca em todo o Brasil. Dos R$5.026.450.108 disponíveis na plataforma para negociação, apenas R$671.236.384 foram renegociados.

O valor renegociado no Estado, corresponde a apenas 2,0% do total disponível para negociação (R$87.820.323). Em Campo Grande, as negociações também ficaram bem abaixo do esperado, com apenas 1,12% do montante disponível para a negociação (R$49.182.404).

Nível nacional

Em todo o país, o programa Desenrola Brasil já contabiliza 10,7 milhões de brasileiros atendidos e um valor de R$ 29 bilhões em dívidas renegociadas. A média de descontos foi de 90% para os pagamentos à vista e de 85% para as quitações parceladas.

A Fase 2 do programa, aberta em outubro, envolvendo a renegociação de dívidas bancárias e não bancárias (como contas de luz, água, varejo e educação), contou com descontos de até 98,6% do valor originalmente devido (caso de um débito que caiu de R$ 835,02 para R$ 10,91).

Valor médio de negociações foi de R$248

O Censo do Desenrola mostra também que o valor médio da renegociação foi de R$ 248 nos pagamentos à vista e de R$ 791, por pagamento parcelado.

Já a média dos juros no parcelado foi de 1,8% mensal, com média de 11 parcelas, no boleto. E, nos pagamentos à vista, 75% dos consumidores optaram por pagamento via Pix.

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério, Marcos Barbosa Pinto destacou a agilidade da plataforma para as negociações. Em média os consumidores levaram 4 minutos e 8 segundos para finalizar suas renegociações.

"82% das renegociações foi realizada por celular e 18% por notebook. A plataforma é muito amigável e em apenas quatro minutos, o consumidor consegue ingressar na plataforma, verificar suas dívidas, fazer a renegociação e baixar drasticamente o endividamento", observou.

Tipo de dívidas negociadas

Os setores que lideraram o ranking de renegociações na Fase 2, foram "Serviços Financeiros (R$ 3,3 bilhões); "Securitizadoras" (R$ 513 milhões) e Conta de luz (R$ 143 milhões).

No caso das contas de energia elétrica, mais de 82 mil pessoas foram beneficiadas e o valor original da dívida desses consumidores caiu de R$ 143 milhões para R$ 52 milhões (ou seja, redução de quase 64%).

Do total de 5.571 municípios com público elegível ao Programa (Fase 2), foram realizadas renegociações em 5.491 localidades (98,6).

Desenrola deverá ser prorrogado por mais três meses

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o governo vai ampliar o prazo de vigência do programa por mais três meses. Sendo assim, o prazo que se encerraria no dia 31 de dezembro deve se estender até março de 2024.

Além disso, será facilitado o acesso dos cidadãos à Plataforma de Renegociação do Desenrola, permitindo que usuários com a conta nível Bronze também possam aderir as negociações.

"O cidadão precisa hoje ter o certificado Prata ou Ouro do governo, pois a própria lei do Desenrola exige isso. Vamos enviar uma Medida Provisória ao Congresso, eliminando esse requisito", explicou o secretário. A mesma MP vai estender o prazo de vigência do programa, que terminaria no final deste ano. "Queremos estender o Desenrola por mais alguns meses, para beneficiar toda a população", disse Marcos Pinto.

Por fim, o secretário de Reformas Econômicas do MF destacou ainda que no "Dia D" do Desenrola, em 22 de novembro, R$ 433 milhões em dívidas foram renegociadas. Um total de 72 mil brasileiros usaram a plataforma para ajustar cerca de 150 mil dívidas.



