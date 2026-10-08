Dia das Crianças vai injetar R$ 240 milhões na economia de Campo Grande

Brinquedos estão entre os itens preferidos para presentear as crianças - Foto: Álvaro Rezende/Arquivo Correio do Estado

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Dados divulgados pela Câmara dos Dirigentes dos Lojistas (CDL) apontam que o Dia das Crianças vai movimentar R$ 240 milhões no comércio em Campo Grande.

A data é comemorada anualmente em 12 de outubro em todo o Brasil, sendo um feriado nacional em que pais, avós ou tios presenteiam filhos, netos, sobrinhos, afilhados ou enteados.

Em Mato Grosso do Sul, a movimentação financeira é de R$ 491,2 milhões , de acordo com Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF-MS).

O gasto médio é de R$ 295, sendo R$ 195 em presentes e R$ 100 em passeios/comemorações. A média nacional é de R$ 308.

Os presentes preferidos são brinquedos, eletrônicos, roupas, calçados e jogos. As formas de pagamento escolhidas são à vista, cartão de crédito (parcelamento) e crediário (parcelamento).

De acordo com o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo, consumidores da região Prosa tem maior poder aquisitivo, enquanto clientes do Anhanduizinho priorizam produtos mais baratos e lojas de bairro.

“O lojista precisa saber quem passa na calçada dele. O cliente do Prosa não compra do mesmo jeito que o do Anhanduizinho”, disse.

Ainda segundo o presidente, o consumidor está cauteloso na hora das compras.

“O campo-grandense vai comprar presente, mas compara preço antes. Ele está com a calculadora na mão e escolhe com cuidado onde deixa o dinheiro”, contou.

A recomendação é pesquisar preços antes da compra e verificar as condições de pagamento. Comparar valores pode ajudar a evitar gastos acima do planejado.

A pesquisa ouviu 210 consumidores nas sete regiões de Campo Grande. O período de pesquisa não foi divulgado.

A data é considerada uma das principais oportunidades de vendas para o comércio no segundo semestre e costuma movimentar diferentes setores, principalmente lojas de brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e artigos infantis.