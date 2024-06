Dia Livre de Impostos traz à tona a discussão sobre a reforma tributária

A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem estão realizando, nesta quinta-feira (6), o Dia Livre de Impostos em todo o país, uma campanha nacional destinada a conscientizar a população, o setor varejista e as autoridades sobre a elevada carga tributária vigente no Brasil.

Durante este dia, os comerciantes participantes de todos os 26 estados e do Distrito Federal estão vendendo seus produtos livres de impostos. Esta ausência de repasse tributário aos consumidores pode resultar em descontos de até 70% sobre o valor final dos produtos.

Os estabelecimentos comerciais participantes em cada região, assim como as empresas de vendas online, estão listados no site oficial do evento. Lá, os consumidores também podem comparar os preços dos produtos e serviços com e sem a incidência dos impostos.

O Dia Livre de Impostos é uma iniciativa promovida pela CNDL há 18 anos. Segundo Wagner da Silveira Jr., presidente da Confederação dos Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), em entrevista à Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o objetivo é conscientizar o povo brasileiro e os parlamentares sobre a necessidade de discutir e reduzir a alta carga tributária que incide sobre todos os tipos de produtos no país.

O coordenador do CDL Jovem/DF, Hugo César Leite, critica a gestão dos impostos cobrados dos contribuintes para financiar os serviços públicos, argumentando que os brasileiros pagam muito em impostos e recebem pouco em retorno, especialmente em educação, saúde e segurança pública. Ele defende uma reforma tributária abrangente que não se limite à simplificação dos impostos, mas que reduza efetivamente a carga tributária e melhore a qualidade de vida dos cidadãos.

Em uma nota, o presidente da CNDL, José César da Costa, destacou a importância do Dia Livre de Impostos, especialmente durante as discussões sobre a Reforma Tributária no Congresso Nacional. Ele ressaltou a necessidade de um ambiente de negócios menos burocrático e oneroso, com um sistema de arrecadação mais justo e eficiente.

Antonio Corrêa de Lacerda, conselheiro do Conselho Federal de Economia (Cofecon), observa que a carga tributária brasileira é bastante distorcida, com uma predominância de impostos indiretos sobre produtos em comparação com impostos diretos sobre a renda, ao contrário do que ocorre em muitos países com sistemas tributários mais equilibrados.

Mais de 100 mil lojas físicas e virtuais em todo o país estão participando do Dia Livre de Impostos este ano, abrangendo 1,5 mil municípios e diversos setores do varejo, incluindo lojas de rua, shopping centers, restaurantes e prestadores de serviços.

Em várias cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, alguns produtos, como gasolina e cestas básicas, estão sendo vendidos sem impostos, proporcionando descontos significativos aos consumidores. Em Brasília, um posto de combustíveis aderiu ao Dia Livre de Impostos, oferecendo gasolina a um preço reduzido e atraindo uma grande fila de motoristas em busca de um abastecimento mais barato.

A expectativa da CNDL é que mais de 2 milhões de consumidores se beneficiem dos descontos oferecidos durante o Dia Livre de Impostos em todo o Brasil. Apesar das longas filas e da espera, muitos consumidores estão aproveitando a oportunidade para economizar e destacam a importância de iniciativas como essa na conscientização sobre a carga tributária no país.

Com Agência Brasil