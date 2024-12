Em um ano, preço do café sobe 52% em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nos últimos 12 meses, o preço do café ficou, em média, 52% mais caro em Mato Grosso do Sul, é o que indica a projeção sul-mato-grossense do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em comparação, o valor médio do café de 500 gramas saltou de R$ 12,96 em novembro de 2023 para R$ 19,74 em novembro último, crescimento de 52,31%. Do mesmo modo, o café de 1kg que custava R$ 25,91 há 12 meses, hoje custa R$ 39,47, crescimento de 52,33% no período.

Em levantamento repassado ao Correio do Estado pela economista e supervisora tecnica do Dieese em Mato Grosso do Sul, Andreia Ferreira, a maior evolução dos preços se deu entre abril deste ano e novembro último, período em que o preço médio do café cresceu 41%, enquanto o crescimento nos seis meses anteriores havia sido de apenas 7,95%.

Um dos fatores para esse aumento nos preços é o fato de que, tanto Brasil, quanto Vietnã, maiores produtores de café do mundo, foram atingidos por fenômenos climáticos extremos, como secas e inundações.

Alinhado a isso, “o país sofreu sua pior seca em 70 anos durante agosto e setembro, seguida por fortes chuvas em outubro, aumentando os temores de que a safra possa fracassar.", disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank à BBC.

Produto nov./2023 dez./2023 jan./2024 fev./2024 mar./2024 abril/2024 mai./2024 jun./2024 julho/2024 ago./2024 set./2024 out./2024 nov./2024 Café (500G) R$ 12.96 R$ 13.48 R$ 13.32 R$ 13.31 R$ 13.29 R$ 13.99 R$ 14.42 R$ 14.72 R$ 16.02 R$ 16.56 R$ 18.63 R$ 19.49 R$ 19.74 Café (1kg) R$ 25.91 R$ 26.95 R$ 26.64 R$ 26.61 R$ 26.57 R$ 27.97 R$ 28.84 R$ 29.44 R$ 32.04 R$ 33.12 R$ 37.25 R$ 38.98 R$ 39.47

Alimentação mais cara

Os custos da alimentação e bebidas elevaram a inflação de Campo Grande para 0,63% em novembro último, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Capital apresentou o segundo maior aumento percentual entre as capitais do país no último mês, atrás apenas do Acre, que apresentou alta de 0,93% no período. Conforme os números, o preço da carne foi o principal 'vilão' do período.

Entre os maiores aumentos (11,02%), destaque para os seguintes cortes: pá/paleta (10,64%), acém (11,54%), lagarto comum (11,70%) e costela (15,83%).

“A alta dos alimentícios foi influenciada, principalmente, pelas carnes, que subiram mais de 8% em novembro. A menor oferta de animais para abate e o maior volume de exportações reduziram a oferta do produto”, ressaltou o gerente do IPCA e INPC, André Almeida. No ano, o IPCA no Brasil acumula alta de 4,29%.

Em Campo Grande, altas também foram observadas nas hortaliças e verduras (7,23%), com destaque para alface (9,57%), mandioca (6,04%) e tomate (5,34%). Subiu também o óleo de soja (7,99%). Já no lado das quedas, destacam-se a banana d’agua/nanica (-15,08%) e cebola (-6,22%).

