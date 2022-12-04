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Tribunal de Justiça abre processo seletivo para estagiários, com bolsa de R$ 1.049,10

Há vagas em diversas áreas; inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 18 de dezembro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/12/2022 - 17h02
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas em processo seletivo para estagiários.

Há oportunidades para estudantes das áreas de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Para todas as áreas, as vagas são para cadastro reserva.

O universitário receberá bolsa-auxílio de R$ 855,50, mais R$ 193,60 de vale-transporte, totalizando R$ 1.049,10.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da MS Concursos, organizadora do processo seletivo, até o dia 18 de dezembro. Não há taxa de inscrição.

Aos candidatos com deficiência, negro ou índio, ficam reservados 5%, 20% e 3%, respectivamente, do número de vagas de cada área de estágio.

A seleção será feita através de prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 8 de janeiro de 2023.

A pontuação final será a total obtida na prova objetiva, para todas as áreas.

O resultado preliminar será divulgado no site www.msconcursos.com.br, área do candidato.

Em caso de empate, terá preferência o candidato com 60 anos ou mais; com maior pontuação na área de conhecimentos específicos, maior pontuação na área de língua portuguesa ou que tiver mais idade.

A validade do processo seletivo será de um ano, a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Clique aqui para acessar o edital completo.

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