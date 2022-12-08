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Inscrições em cursos livres do IFMS terminam nesta quinta

São mais de 20 opções de cursos totalmente gratuitos, com carga horária de até 60 horas e emissão de certificado

Bianka Macário

08/12/2022 - 18h21
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Terminam nesta quinta-feira (8) as inscrições para os cursos livres ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), para realização ainda em dezembro.

Os cursos são sem tutoria e com emissão automática de certificado e estão disponíveis mais de 20 opções, todas gratuitas e com acesso por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, inclusive tablets e aparelhos celulares.

As inscrições devem ser feitas na plataforma de Cursos Livres do IFMS. Caso o interessado não tenha cadastro na plataforma, deverá criar uma conta e preencher os dados solicitados.

É importante inserir o nome e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) corretamente, uma vez que essas informações serão utilizadas na emissão online do certificado.

E também ter atenção ao informar o e-mail correto no cadastro, pois será por meio dele que o interessado receberá o link de confirmação para fazer o primeiro acesso à plataforma. 

Os cursos deverão ser concluídos até 20 de dezembro. O certificado será emitido pelo próprio cursista. No início do primeiro semestre de 2023, as vagas ofertadas serão reabertas aos interessados.
 

Opções de cursos livres:

  • Conceitos Básicos de Química - 20 horas;
  • Conhecendo o IFMS - 30 horas;
  • Comunicação Eficaz para Vendas - 30 horas;
  • Formação Pedagógica para EaD - 50 horas;  
  • Francês Básico - 45 horas;
  • Moodle para Educadores - 30 horas;
  • Videoaula - Da Concepção à Postagem - 60 horas;
  • Ética e Integridade na Pesquisa - 20 horas;
  • LET US PLAY: Maximização de Atividades na Educação Física Escolar - 20 horas;
  • Introdução à Inteligência Artificial - 30 horas;
  • Introdução à Lógica de Programação com Arduino - 30 horas;
  • Matemática: Álgebra Básica - 40 Horas;
  • Introdução a Lógica - 45 horas;
  • Operação dos Tratores da Linha 5E - 20 horas;
  • Libras Básico - 40 horas;
  • Programação de Robótica Lego EVE: Nível Básico - 20 horas;
  • Desenvolvimento Pessoal e Profissional - 60 horas;
  • Lógica de Programação com Arduino: Nível Intermediário - 40 horas;
  • Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity - 40 horas;
  • Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento - 20 horas.
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